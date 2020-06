Caso Pinter: "Uno tiene mamá, abuelos. Hablé para que se establezca este hecho"

El testigo que incriminó a Figueroa habló

El hombre permanece alojado en la Unidad Penal Nº 5 de Victoria por 30 días."Tenemos la prueba objetiva, que son las cámaras de la sucursal bancaria de calle Monte Caseros, donde se la ve por última vez con vida a Theresia Pinter, el 16 de diciembre, saliendo el banco e ingresando al taxi que conducía Figueroa. Luego de ese momento no se la vio más, ni se tuvieron registros de ella", indicó el fiscal Francisco Ramírez Montrull.El testigo, le preguntó de dónde había conseguido el dinero y él le explicó que se los dio una persona a la que asistía.con. "Este señor era conocido mío, estuvimos hablando. Un día me preguntó si no conocía a alguien que pudiera cambiar dólares, le pregunté cuál era la procedencia de los mismos, no supo qué decirme e insistía con el cambio. Lo que he aportado es para que se establezca este hecho de la señora desaparecida", comenzó relatando el hombre a Códigos. Dijo que esto sucedió "a mediados de enero".Mencionó queporque "esta persona vino enojada, yo me enojé. No me podía apurar como me apuró. Le dije 'fuera de mi casa'".Figueroa, según el testigo, quería cambiar "de 800 ó 1000 dólares". El hombre agregó: "Porque uno es bueno y conozco a mucha gente, tuve la mala suerte de ir a averiguar a Valuar cuando el dólar no se cambiaba. Entré a averiguar á cuánto estaba el dólar para cambiar, este señor se quedó afuera, en la esquina y yo no me di cuenta. Se enojó conmigo y ahí le dije que no me moleste más, que se fuera".En Valuar "pregunté si compraban o vendían dólares, y me dijeron que no. Era la época en que no cambiaban porque estaba en 'alta y baja' el valor. Él se enojó conmigo y entonces le dije 'chau' porque esto ya no me gustaba. No sospeché nada, no sabía nada"."Después yo lo encontraba por ahí, lo saludaba pero como una amiga me dijo que no era de buena calaña, ya no vi más a esta persona", aseguró a, el hombre que dio su testimonio en la causa.El hombre contó que si bien "es de ver noticias" y que "sabía lo de esta señora, pero no pensé que era para tanto, no pensé en esto que había pasado".Y acotó: "".