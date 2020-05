Advierten nuevas modalidades de estafas a través de homebanking y la clave token

Desde que empezó la pandemia, se han incrementado las ventas online, debido a que muchas actividades comerciales se han visto paradas por el coronavirus. Ante esta modalidad de comercialización, también han surgido nuevas formas de estafas a las personas."Hay casos en los que las personas no se conocen y una de las partes involucradas en la venta de algún producto, le pide a la otra persona que vaya al cajero y saque una clave de homebanking supuestamente para realizarle un deposito. Lo que sucede ahí, por lo general, es que" , comentó el comisario principal Javier González de la División de Delitos Económicos aY continuó: " Los estafadores, desde el homebanking de la víctima, le generan una clave Token (que sirve para habilitar las transferencias online) y se transfieren el dinero depositado en la cuenta de la víctima, a una propia y culmina la estafa de esta forma".Se recomienda a las personas "tener mucho cuidado y corroborar bien con quien están tratando a la hora de llevar a adelante una operación comercial y no brindar datos personales"., por lo cual solo puede abonar mediante transferencia", señaló González.En este sentido, mencionó que "ante cualquier duda le recomendamos a la persona que se comunique con la Policía, o al área de Delitos Económicos,".Para realizar una compra segura se debe tener en cuenta que "hay que corroborar los datos de los números que las personas brindan, si el producto a vender existe y pedir referencias", dijo el comisario.Estos ilícitos, "deben ser denunciados rápidamente, aunque la estafa no haya sido concretada", culminó.