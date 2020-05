Denuncian por abuso a reconocido médico de Paraná tras episodio en una consulta

Se inició la investigación

Un reconocido médico dermatólogo y de larga trayectoria, fue denunciado en la Justicia por abuso sexual simple. La denuncia la formuló una joven que relató en las redes sociales lo que le sucedió en una consulta y otras mujeres,La fiscal de. "El martes a las 12, ingresó una denuncia de estas características.", explicó.La joven de 20 años, denunció al profesional en la Justicia e hizo público el caso en Twitter, donde otras mujeres, contaron diferentes situaciones de abuso simple (tocamientos) y acoso.Los relatos de las mujeres son similares:El médico denunciado es Jorge Luis Daichman, quien es especialista en dermatología y tiene su consultorio en calle Corrientes. ", es que según la paciente llegó con una sintomatología y el doctor, procedía a tocarla en otros lugares donde no tenía ninguna dolencia", sostuvo la fiscal."Hemos tomado conocimiento a través de las redes sociales y de la denunciante, que hay otras mujeres que han manifestado situaciones similares, pero hasta el momento, ha sido solamente, una denuncia", dijo Vilchez a", resaltó la fiscal.El dermatólogo denunciado se enteró de lo que ocurría a través de las redes sociales y de la denuncia en su contra"El día de ayer (por el martes) pasé una situación de acoso en su consultorio", escribió Candela en Twitter y posteó una imagen con el rostro del denunciado. Inmediatamente, la publicación se viralizó y muchas mujeres contaron que también sufrieron situaciones de acoso y tocamientos por parte de Daichman."Yo también pasé por una situación de acoso por culpa de este degenerado. En ese momento no me animé a actuar, pero hoy veo las cosas muy diferentes. Te acompaño", le escribió a Candela otra joven.A ese testimonio se sumó el de otra chica: "A mí me atendió cuando yo tenía 16 años. Me había quemado por estar muy expuesta al sol. Cuando me hablaba me acariciaba la pierna. Me hizo mostrarles las tetas y también me corrió la bombacha para ver (para ver qué?) claramente no tenía quemadas esas partes porque la bikini las tapa"."Yo me hice atender con él hace más de un año. Nunca supo decirme qué tenía. En la consulta, empezó a mirarme raro y vi en un momento, que me miró las tetas. Me preguntó sobre unos granitos que tenía, cuando me di vuelta, me tiró del vestido y me miró todo. Nunca más volví con ese hdp", publicó otra joven.y agregó que pese a los relatos en las redes sociales, "se debe investigar lo que surge de las denuncias concretas., pero aún no se ha formulado otra denuncia".Por otra parte, la fiscal reiteró que para realizar las denuncias, las víctimas se pueden "acercar a