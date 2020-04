Misiones: Sujeto golpeó a su ex pareja, mató al jefe de ella y se escapó

El grave episodio se registró ayer, minutos antes de las 16, dentro del predio de la reserva natural y lodge San Sebastián de la Selva, ubicado a unos 25 kilómetros del casco urbano de Comandante Andresito, donde ambas víctimas cumplían distintas funciones.Las fuentes consultadas señalaron que la víctima fatal fue identificada como Juan Farjat de 31 años, un hombre oriundo de Buenos Aires pero que aproximadamente desde enero del año pasado, se desempeñaba como encargado del complejo, mientras que la mujer se llama Graciela S. de 37 años, una vecina de Andresito que hace labores de cocina y limpieza en el lugar.El sospechoso, en tanto, fue identificado como Ramón Antonio Garayo de 43 años, quien registra antecedentes por hechos de violencia contra su ex esposa y que incluso estaba siendo buscado desde el martes por incumplir una restricción de acercamiento que tenía hacia ella. Hasta anoche permanecía prófugo.De acuerdo a lo que pudo reconstruir el portal, en base a altas fuentes de la investigación, el hecho fue el triste desenlace de una trama de violencia que ya involucró a los tres actores a principios de enero.Es que las fuentes indicaron que el primer conflicto se suscitó a comienzos de año, cuando Garayo irrumpió en el complejo turístico y agredió tanto a su ex esposa como a Farjat, de quien aparentemente tenía celos.Ese episodio fue denunciado y al violento se le inició una causa por "lesiones leves y amenazas de muerte" que le valió un tiempo tras las rejas de la comisaría local, hasta que hace aproximadamente un mes logró ser excarcelado y se le dictó una restricción de acercamiento tanto a su ex como al encargado del complejo.Las fuentes añadieron que desde la liberación del sujeto no se habían vuelto a registrar inconvenientes, pero todo cambió el martes, cuando Garayo incumplió la restricciones y volvió a amenazar a su ex mujer.Ante esa última acción se volvió a radicar una denuncia por la cual el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, a cargo del magistrado Martín Brites, ordenó la detención del violento, pero los uniformados de la Comisaría de la Mujer local no pudieron encontrar al sujeto y ayer se produjo lo peor.Sin embargo, este jueves el hombre volvió con un machete, atacó a su ex mujer y mató a Farjat para luego, darse a la fuga.