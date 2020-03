Está en cuarentena y le robaron en su comercio: El ladrón escaló una pared

La Policía de Criminalística e Investigaciones levantó muestras, indicios, pruebas de un robo en pleno centro de Gualeguaychú. Ocurrió en San Martín y Ayacucho durante la madrugada del miércoles, cerca de la una de la madrugada.El propietario de la veterinaria Avenida contó que "estaba en cuarentena, en resguardo en mi casa porque soy una persona con factores de riesgo. Esta mañana me llamó una empleada (que atiende el negocio) y me preguntó si había abierto el local. Enseguida se dio cuenta que se trataba de un robo".El hombre radicó la denuncia y la Policía concurrió al lugar. "Entró trepando por la pared del costado de la entrada al local. Dejó las marcas de los zapatos y manchas de barro. Después de entrar fue derecho a la caja y cuando la abrió sacó el dinero, que era muy poco porque solo era cambio. Se tomó su tiempo para abrirla y sacar la plata", contó a CNN Gualeguaychú.Asimismo agregó que el hombre "quedó registrado en una cámara de seguridad. Por suerte, se conformó con la plata de la caja y no se llevó instrumental del quirófano que es mucho más costoso".El robo está bajo investigación y el local, a pesar del inconveniente, siguió atendiendo a sus clientes.