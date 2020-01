Buscan impedir que mujer continúe visitando a su agresor en la cárcel

El descargo de Bordón

Mientras Eduardo Roque Palacios cumple una condena perpetua en el penal de Concordia por haber disparado contra su expareja, Patricia Bordón, se supo que la mujer lo visita. La situación fue advertida por el hijo del hombre, quien pretende que la Justicia impida el ingreso de Bordón a la cárcel."Es una locura, algo enfermizo", aseguró a, el hijo de Palacios, de 21 años. Es por ello que harán una presentación ante la justicia "para que no la dejen ingresar".evaluó dos posibles motivos que desencadenaron la preocupante situación. Uno sería que "se trataría de una relación enfermiza que existía antes y que concluyó con el disparo hacia la mujer y el que mi cliente se efectuó".Pero otra de las circunstancias que determinó el letrado fue que "esta persona (por Bordón) busca captar bienes que tiene mi cliente, porque ya fue a visitarlo para pedirle que le done los bienes, que le haga una cesión de derechos sobre la casa y un negocio".Y continuó: "Los hijos, con todo derecho, quieren que se le prohíban las visitas y se hagan estudios psicológicos sobre el padre y esta señora porque además de lo aberrante que pasó, es inentendible que esta persona le haga ciertas propuestas a cambio de que pase los bienes a nombre de ella".Para Butenika, Bordón "no tendría que visitar a Palacios, porque hasta durante el juicio se estableció una restricción por la que ninguno de los dos podía acercarse, ni comunicarse entre sí, y esta situación tiene que seguir imperando ante el peligro de cualquier tipo de venganza".Al calificar la situación de "inentendible", el letrado recordó aque la mujer "sigue teniendo las restricciones porque después de estos hechos, cuando mi cliente estaba con prisión domiciliaria porque aún no caminaba, existió otra denuncia de amenazas por parte de esta señora y en ese momento se aplicó otra restricción".El representante de Palacios adelantó que hará una presentación judicial para impedir el ingreso de Bordón al penal, y en ese sentido comentó que él le recomienda a su cliente que no la reciba, "pero quiere verla igual porque estos son temas emocionales, y acepta recibirla".Finalmente, Butenika advirtió que "el riesgo es latente".La mujer, en tanto, aseguró aque ella no visita a Palacios en el penal, sino que por el contrario, lleva a su hijo para que lo vea. "Y de eso no tengo q dar explicaciones a nadie", justificó."El que me está denunciando tiene denuncia del padre. Y nunca se ofreció a llevar a su hermano al penal. Cuando Palacios estaba con domiciliaria le cerraba la puerta en la cara para que no lo vea. A un chico menor. Esto está en manos de la Justicia", cerró.