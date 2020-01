Mujer niega que visite en la cárcel a quien quiso matarla: "Llevo a mi hijo"

Policiales Buscan impedir que mujer continúe visitando a su agresor en la cárcel

En mayo del 2018, Eduardo Palacios le disparó a su ex y luego se disparó en la sien. Ambos sobrevivieron y él fue condenado. A casi dos años del hecho, la familia del hombre afirma que ella lo visita en la cárcel y quieren impedirlo. Sin embargo, Patricia Bordón, dio su versión de los hechos y negó rotundamente los dichos de la familia de su expareja.y cargó contra familiares de su ex: "Desde que pasó todo esto, ellos acapararon con todo. Se metieron en nuestro problema de pareja. Este chico no está solo, sino que siempre lo acompaña la madre"."En Navidad lo llevé a mi hijo para que salude a su papá. No voy a ser tan enfermiza de ir a ver a alguien que me quiso matar. El nene tiene 12 años. Pidan los registros de a quien visito", dijo.Bordón consideró que el motivo por el cual la vinculan es que "no quieren soltar los huevitos de oro. A lo que le corresponde a mi hijo menor, se lo quedaron ellos. Estoy pidiendo que no lo dejen afuera a él. Siempre fui por derecha, con abogados".Sobre cómo se produce la visita en el penal explicó: "Yo lo llevo por medio de un hermano mayor que está preso. Es hijo de mi ex pareja con otra señora. Su nombre es Adán Palacios. Por medio de él, su hijo puede ver a su papá. Yo voy a ver a Adán Palacios y, por medio de él, ve a su papá", precisó Bordón.