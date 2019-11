Causa Celis: Para el Fiscal antes de fin de año podría culminar el juicio

El Fiscal Federal José Ignacio Candioti estimó que la causa donde se investiga a la banda narco liderada por Daniel "Tavi" Celis y que tiene involucrados más de 30 personas, podría entrar en sus etapas finales en las próximas dos semanas, para tener sentencia del Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) "antes de fin de año", dijo."Queremos tener la sentencia antes de fin de año. Quedan unas testimoniales el lunes próximo y el martes declararían los imputados. La Fiscalía tiene fe de que el 9 ó 10 de diciembre se estarían realizando los alegatos y esperamos que la causa termine antes de fin de año", aseveró Candioti.Este interés "no es sólo de la Fiscalía, sino también de los propios acusados que están cumpliendo prisión preventiva para no pasar fin de año con su situación indefinida", agregó.Candioti precisó que el hecho "fue realizado por varias personas, requirió la existencia de pistas clandestinas que no solo estaban en el lugar (por el campo de los Ghibaudo en Colonia Avellaneda), sino que la organización barajaba otros posibles lugares. Así dio cuenta el testigo y todos los funcionarios de la Policía Federal que declararon antes".El Fiscal también apuntó que Frías "inclusive relató los distintos roles que iban teniendo los distintos imputados en este entramado delictivo".Con respecto al apartado relacionado con la segunda causa y en la cual se ven involucrados el Intendente de Paraná y funcionarios municipales, Candioti aseveró: "El material probatorio también es profuso. El testigo Frías dio cuenta del allanamiento (en la casa de Luciana Lemos, ex de Celis) donde se encontró un pleno acto de comercio de estupefacientes", además del cuaderno con una síntesis de los movimientos de la banda.En el lugar, la Policía secuestró tres kilos de cocaína, una balanza, una contadora de dinero y más de cien mil pesos (unos 6.700 dólares al cambio del momento)"Estamos muy satisfechos por lo sucedido en estos más de dos meses de audiencias", resumió. (APFDigital)