Hallaron una camioneta quemada en el basural de San Benito: Fotos y video

La Policía investiga el llamativo hallazgo de una camioneta quemada en el basural de San Benito. Según los primeros datos brindados ase trata de una Ford que fue abandonada e incinerada en el lugar.Los daños en el vehículo son totales y los peritos tratan de determinar cómo se produjo el hecho. El rodado está radicado en Buenos Aires.En un primer momento, vecinos había barajado la versión de que en el interior del vehículo había una persona calcinada. No obstante, fuentes policiales negaron esto y dieron cuenta de que se trata únicamente de una camioneta quemada.Al respecto, el jefe de la Comisaría de dicha localidad, Sergio Fucks, confirmó aque al llegar al lugar, alrededor de las 6 de este lunes, el encargado del basural divisó que había "una F 100 de cabina simple incendiada en su totalidad".Inmediatamente dieron intervención a bomberos, los cuales establecieron que la camioneta había sido prendida fuego en el mismo lugar donde fue encontrada.Interrogado el comisario sobre la posibilidad de que la misma haya sido robada, indicó a este medio que hasta el momento, por los chequeos que han realizado, no tiene pedido de secuestro, al tiempo que acotó que por ser una zona alejada de la localidad, no han podido dar con ninguna personas que pueda aportar algún dato.