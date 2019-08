Despertó la mujer baleada por su ex: Dijo "Gracias" y se habla de "un milagro"

Ya se encuentra en una sala común Claudia Valdés, la mujer que había sido baleada por ex pareja en la cabeza delante de su propia hija de 9 años en Feliciano.Después de más de una semana del lamentable episodio, y cuando su cuadro de salud era "irreversible", las notables mejorías fueron calificadas como "un milagro" de parte de sus allegados."Hola gracias, soy Claudia", fue el mensaje que recibió el sitiode Chajarí, y al que acompañaban una serie de imágenes en la que se podía ver a la mujer, acompañada de sus familiares más cercanos.La mujer, oriunda de Feliciano, debe seguir con una serie de tratamientos y estudios, pero ahora fuera de peligro y saliendo del estado desesperante en el que ingresó al hospital Masvernat de Concordia, hace unos 10 días aproximadamente.Mientras tanto, el supuesto autor del hecho, de 52 años, cumple 90 días de prisión preventiva en la Unidad Penal Nº1 de Paraná.Fueron momentos muy duros, particularmente para la familia, que peleó, soñó y este domingo tuvo la inmensa alegría de intercambiar las primeras palabras con ella.En marzo de este año, la mujer había decidido separarse de Nicolás Santa Cruz, de 53 años, con quien tenía cinco hijos. El pasado jueves al mediodía, iba caminando junto a su hija de 9 años por un camino rural, en Feliciano, cuando fue interceptada por su expareja quien le disparó en la cabeza.Santa Cruz quedó detenido a los pocos minutos del hecho, ya que la policía lo encontró, con el arma en la mano a pocos metros de donde había cometido la agresión.El hombre tenía denuncias por violencia de género y familiar, en una causa de 2017 tramitada en el Juzgado de Familia de Feliciano, e incluso se había dictado una medida de restricción que ya no se encontraba vigente. Aparentemente, lo que no toleró fue la decisión de la mujer de separarse, en marzo de este año.