Nene asfixiado: la autopsia reveló que estaba vivo cuando lo colgaron del puente

La Justicia investiga como un homicidio la muerte del pequeño de 4 años hallado colgado de un puente en el municipio tucumano de Las Talitas, al noroeste de la capital provincial. De acuerdo a la autopsia, el nene murió asfixiado y estaba vivo cuando lo ataron.El informe preliminar de la necropsia al cuerpo de Ulises Benjamín Amaya se dio a conocer la noche del viernes y arrojó como resultado que el nene "no fue violado". Sin embargo, se esperan otros informes para determinar "si hubo algún tipo de abuso", informó a Télam un vocero judicial., precisó la fuente.El fiscal de Homicidios a cargo de la causa, Alejandro López Isla, descartó la posibilidad de que el chiquito se haya quitado la vida. "", manifestó.En la misma línea se pronuncióLa escena del crimen, situada en circunvalación y el Canal Norte, en El Colmenar, permanecía vallada con el objetivo de preservar las eventuales pruebas que puedan recolectarse, ya que se trata de un sitio repleto de escombros, basura y matorrales, lo que dificulta la investigación.Además, los investigadores tomarán testimonio a los familiares y vecinos del niño para obtener detalles de lo sucedido las horas previas al hallazgo.En declaraciones a la prensa local, el abuelo de Benjamín, Francisco Adán Peñalva, contó que su esposa había quedado al cuidado del nene, que "lo perdió vista en un descuido" y que "comenzó a buscarlo y a preguntar a los vecinos si lo habían visto, sin pensar que nada malo le hubiera pasado".Peñalva recordó que cuando llegó a la zona del puente le entregaron a su nieto "que acababan de descolgarlo", por lo que lo trasladó inmediatamente a un Centro de Atención Primaria de Salud cercano.Por su parte, Sabrina Rojas,La mujer aseguró que esa vecina "no quiere decir nada porque tiene miedo" y en ese sentido le pidió que se presente a las autoridades policiales.Durante la mañana, vecinos de Benjamín se convocaron a través de las redes sociales e interrumpieron el tránsito con quema de neumáticos en la avenida Juan B. Justo al 3.400 para reclamar justicia y el esclarecimiento del hecho.En las últimas horas, familiares y allegados del pequeño difundieron en las redes sociales una foto del supuesto asesino, pero desde la Justicia no confirmaron si están buscando al sospechoso.Una vecina llamadaConsultada al respecto, la mujer dijo que un hecho similar ocurrió hace siete años en el mismo puente, pero que quedó impune, y no pudo brindar más datos. "Ese puente lo utilizan para matar y para violar, tiene que ser destruido", afirmó.A su turno, el intendente de Las Talitas, Carlos Najar, sostuvo que "el municipio está totalmente conmocionado" por lo ocurrido porque "es un hecho que no tiene alguna explicación lógica como todo delito de este estilo"."Este hecho descoloca a la opinión pública porque no explica una vida normal en sociedad", afirmó el jefe comunal y ex policía, que detalló que "hay varias líneas de investigación" del hecho.Además, aseguró queConsultado sobre si se había producido un hecho similar hace algunos años, Najar indicó que no recordaba un caso de estas características a nivel provincial.Fuente: TN.