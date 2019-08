Conmoción por caso de niño ahorcado: Hacia dónde apunta la investigación

"Estaba feliz porque se venía el Día del Niño"

El macabro asesinato de Benjamín, el niño de cuatro años que fue encontrado ahorcado ayer en Las Talitas, mantiene en estado de shock a los habitantes de la provincia de Tucumán. Para la Policía, serán fundamentales los resultados que arroje la autopsia ya que guiarán la posterior investigación del homicidio.Aunque todavía no fue confirmado,, previo a su muerte.. Según explicaron sus abuelos a los medios, Benjamín no solía alejarse de su casa sin la compañía de un mayor, por lo que, publica el diario La Gaceta le dijo a su abuela. Para afirmar la idea de que podría haberse ido con un conocido, Francisco Peñalva, su abuelo, comentó anoche que "alguien lo ha seguido. Él no se va ir solo al monte, lo han llevado".Por ahora, la Fiscalía II de Homicidios, a cargo de Adriana Giannoni, no descarta ninguna hipótesis que le permita reunir los indicios necesarios para intentar esclarecer el crimen."Estaba feliz porque se venía el Día del Niño". Así recuerda Emanuel Delgadino a Ulises Benjamín Amaya, el niño de cuatro años que apareció ahorcado ayer., Benjamín estaba jugando en su cuadra y apareció ahorcado. La de él es una familia trabajadora. Estaba feliz porque se venía el día del niño", relató. Y reiteró: "es una familia de gente humilde, son trabajadores. En esa cuadra hay muchos niños".