Niño ahorcado: Sus palabras antes de desaparecer y el desconsuelo del abuelo

Policiales

Abuso de dos niñas: Audio del acusado y la palabra de la madre de las víctimas

Presunto abusador se confesó en un audio que circuló por WhatsApp y los vecinos quemaron su casa. "La nena fue tocada por vos, no digas que no fuiste. No te hagas el inocente", sentenció a Códigos la madre de las víctimas