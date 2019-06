Agravan la acusación por abuso sexual contra Marcos Lautaro Teruel

En caso de que se haya culpable, podrían darle un pena de hasta 25 años de prisión.



"Después de la declaración de la víctima en Cámara Gesell, hemos pedido el agravamiento de la calificación contra el imputado", le dijo a Clarín Santiago Pedroza, abogado de la primera víctima de Teruel. La acusación agravada contempla sólo una de las dos denuncias que pesan sobre Teruel: es el caso de una adolescente que los denunció por abusar de ella cuando tenía entre 9 y 10 años, en reiteradas oportunidades.



Ahora la carátula es "abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por el grave daño a la salud de la víctima con exhibiciones obscenas agravadas continuadas en concurso ideal por corrupción doblemente agravada por tratarse de una menor de 13 años", describió Pedroza, "una de las peores carátulas que podrían existir por delito sexual". Teruel permanece alojado en la Alcaidía General de Salta.



El fiscal de la causa agravó la carátula para dar paso "a una que se ajustaría más a los hechos de la causa tal se están probando", remarcó Pedroza. El abogado dijo que pidió que a la víctima declarara en una Cámara Gesell, que consideró fundamental, "para evitar las presiones a las que se estaba sometiendo a la chiquita... Finalmente, algo más tranquila, pudo decir todo y explicar toco, paso por paso".



El letrado consideraba que el fiscal debía agravar la carátula "pero nunca imaginé que sería más grave de lo que yo estaba pidiendo".



Sobre Teruel pesan dos denuncias de abuso sexual. La primera -por la que ahora se agravó la acusación- fue presentada en abril por la madre de una chica que lo acusa de haber abusado de ella. La nena iba a la casa de la familia Teruel porque la abuela era amiga de ellos.



Según consta en la denuncia judicial, entre juegos y juegos, el menor de los hijos del músico, entonces de 18 años, arrastraba a la nena hasta al baño y la obligaba a realizarle sexo oral. Habrían sido varias veces. Pero la nena no lo contó, no pudo, tuvo miedo.



Tras la denuncia, se conocieron varios audios en los que se lo escucha a Teruel admitir el hecho, pedirle perdón a la víctima y rogarle que no lo denuncie.



Semanas atrás se sumó una segunda denuncia contra el hijo del músico de Los Nocheros, que se tramita en otro expediente. Una mujer aseguró haber sido abusada cuando tenía 19 años en un domicilio particular de la ciudad de Salta, luego de haber conocido al hijo de uno de los cantantes de Los Nocheros y a otras dos personas en un boliche, en el verano de 2014.



Según consta en la denuncia, que el año pasado ya había sido publicada en Facebook, la mujer se encontró con Teruel, Farfán y un tercero -amigo de ellos- en un local nocturno. Desde allí, los cuatro se trasladaron a una fiesta en un domicilio particular y luego a un bar donde estuvieron poco tiempo, tras lo que fueron al domicilio particular de Teruel.



La víctima relató que se encontraba en una habitación de esa vivienda manteniendo relaciones sexuales consentidas con el tercero de los presentes, cuando imprevistamente ingresó Teruel y la abusó.



Clarín.