Apareció este sábado el joven que "se fue a trabajar y no había regresado"

Oficio judicial para Vargas

Este sábado, aproximadamente a las 10, "se presentó espontáneamente" en su casa, confirmaron a Elonce, fuentes policiales y familiares del muchacho. "Está bien", se indicó. La novedad se comunicó a la Fiscalía interviniente quien dispuso que sea revisado por el médico policial.Familiares de Matías Vargas, de 30 años, habían radicado una denuncia en la comisaría Nº 12 de la capital entrerriana, ya que el jueves, "salió como para ir a trabajar y no volvió a su domicilio", contaron sus familiares.conoció que el personal policial llegó al domicilio de Vargas en horas de la mañana del jueves, "para ser notificado sobre un oficio judicial en el cual se disponían, una serie de restricciones en referencia a una familia de calle Caputo". Esa notificación "no se pudo dar porque no se lo pudo ubicar", se había explicado a, desde la policía.