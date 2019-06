Familia reclama "por la demora" en la realización de una autopsia

"Desde el momento en que a mi hija la llevan a Oro Verde, para hacer la autopsia, aproximadamente a las 23 de ayer viernes, hemos ido y venido, para que nos entreguen el cuerpo. Nos dijeron que a las 2, iba a estar a la autopsia, y no estaba. Luego nos dijeron que en dos horas más iba a estar y no estaba. Preguntamos en comisaría quinta, nos dijeron que desde ahí nos iban a avisar. Ellos preguntaron a las seis de la mañana a la morgue y todavía no habían comenzado con la autopsia", aseveró a Elonce TV, la madre de una chica de 25 años, fallecida este viernes, en barrio Las Flores de Paraná.



Asimismo dijo: "A las siete, a mi hijo y al marido de ella, les dijeron que había que esperar. A las 9:30, hablamos en atención al público de Fiscalía y nos dijeron que el fiscal supuestamente ya tiene todos los papeles y una vez que esté la autopsia, va a darnos la autorización para retirar a mi hija, para que podamos velarla".



A media mañana recién se comenzaba a hacer la autopsia, aseveró. La joven "tomó una autodeterminación", agregó su mamá. El hecho ocurrió en Barrio Las Flores y la fallecida es de apellido Franco.



"Todo pasó, aparentemente entre las 14 y 15 horas. La hallaron a las 18, la llevaron al hospital y a las 20 fueron a hacer el peritaje. El médico forense en turno es Luis Moyano. Ya pasó en la morgue, doce horas", expresó además el hermano de la joven fallecida.



La mamá de la chica acotó: "Así como me pasa a mí, le pasa a mucha gente, por lo que me han comentado. Las autopsias tardan muchísimo. Nosotros, su familia y el esposo, estamos muy mal, queremos poder velarla y sepultarla como corresponde. Estamos dolidos, no estamos en desacuerdo de que la justicia haga su trabajo, nos parece perfecto, hemos accedido a todo lo que nos han pedido. Pero sí queremos denunciar públicamente que son muchas las horas que hacen esperar a la gente. Queremos que sean considerados".



Al certificado de defunción se los dieron a las 0:30, aproximadamente. Elonce.com.