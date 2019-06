"Que Paraná no se manche de sangre con otra mujer", suplicó la mamá de Ludmila

Paraná La madre de Ludmila recibió un mensaje pero dudan que lo escribiera la joven

María José Gutiérrez, la mamá de Ludmila, la joven a la cual sus allegados la vieron por última vez el sábado ratificó aque "no sabemos nada. Estamos en línea cero"."Están investigando una cámara, pero no se sabe nada de nada. Ella tiene 21 años, pero tiene una edad madurativa de 15 o 16. Tiene problemas para el habla y así como habla escribe, con errores ortográfica", señaló al referir que por ello desconfía del mensaje que recibió ayer, puesto que estaba "demasiado bien escrito". "Después del mensaje de ayer murió el teléfono", expresó.Enseguida volvió "a pedir a la gente que si ven algo que llamen al 911. No hace falta decir nombre y apellido".Acotó que "sigo creyendo en la Justicia. Espero que esto avance. Vamos a tener fe. Agradezco a toda la gente que me apoya. Vamos a seguir rezando y esperando para que Paraná no se manche de sangre con otra mujer. Lo único que pido es que a mi hija no me la traigan en una bolsa negra. Por favor", expresó entre lágrimas. "Hoy soy yo, mañana puede ser cualquiera", manifestó.Interrogada sobre la posibilidad de algún conflicto familiar lo descartó, aunque admitió: "Soy un poco recta. Fui mamá y papá. Mi hija no toma ni se droga. Es rebelde, pero mi familia somos gente de bien. Todo lo que tenemos lo ganamos con el sudor de la frente. Estoy tranquila que investiguen a la familia de la víctima, pero no vaya a ser que se olviden de la víctima"."Ella era libre para tener novio o amistades. Estudiaba en la Escuela Hogar por la noche. Si hubiera un problema lo diría", recalcó, al tiempo que ratificó que "rastrillajes no se han hecho".Asimismo, manifestó que supuestamente Ludmila se iba a encontrar con un amigo de un exnovio y "después regresaba a casa para comer con sus amigas, pero este chico dice que nunca la vio"."No sé si le robaron el celular, si le han pegado, si llegó al centro, no sé qué le pudo haber pasado", expresó.Finalmente, el abogado de la madre, Ángel Iselli León sostuvo que la fiscal "está evaluando las hipótesis para desentrañar a dónde está Ludmila".Hasta el momento, la fiscal ha tomando declaración a tres amigos y al ex novio de Ludmila.