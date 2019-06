Reina el desconcierto en torno a Ludmila: Una imagen podría ser la única pista

Paraná La madre de Ludmila recibió un mensaje pero dudan que lo escribiera la joven

Pasaron más de 24 horas desde que cobró notoriedad pública la búsqueda de Ludmila Gutiérrez Lescano, la joven que buscada desde el pasado sábado cuando salió de su casa, en la zona de Bajada Grande. Sin embargo, por el momento no hay pistas certeras.Fuentes de la investigación señalaron aque no se han implementado rastrillajes porque no cuentan con ningún dato confirmado que pueda orientar una búsqueda de este tipo.La joven que aparece en la imagen se encontraría con un muchacho. Si esto se confirmara, brindaría una precisión: Que la misma llegó al centro. Desde ese momento se trataría de establecer el recorrido que pudo haber hecho y también posibilitaría saber si el joven es conocido de la familia.Consultada al respecto, la jefa de la División Trata, Zulma Argañaraz, dijo aque "estamos chequeando las cámaras de la zona del centro. Posiblemente en el día de la fecha tengamos alguna respuesta. Se sigue trabajando para localizar el teléfono. Además se sigue entrevistando a amigos y familiares" de la chica."Le solicitamos a la población la colaboración si tienen alguna información. Que acerquen la información a cualquier dependencia policial", pidió.