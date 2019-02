La ex pareja de Lescano aseguró que la mujer "miente": "Ella es muy hábil"

Sobre el caso Nahiara

Video: Caso Nahiara: Desde la cárcel, habló la ex pareja de Lescano

La ex pareja de Yanina Lescano, Sergio Palma, aseguró aque la mujer acusada por la muerte de Nahiara, "miente". "Ella es muy hábil y cuando se ve envuelta en problemas, empieza a ensuciar a todo el mundo", remarcó el hombre que, hace dos años atrás, mantuvo una relación amorosa con la madrastra de la beba fallecida. una condena de 12 años y 6 meses de prisión por seis violentos hechos cometidos en contexto de violencia de género en perjuicio de tres mujeres con las que, alternativamente, mantuvo relaciones, Palma contó acómo se desarrollaron los tres meses que compartió junto a Lescano."Fui condenado por una denuncia que ella me hizo, por lesiones y violación", indicó. Pero de acuerdo a los dichos de Palma a, él "jamás tuvo un forcejeo" con Lescano, ya que según manifestó, "cuando un empieza la relación, todo es amor, besos, salidas".En ese sentido, aclaró que sus dichos "no son por odio" hacia su denunciante, sino, porque asegura "conocerla bien". "Cuando se ve envuelta en problemas, empieza a ensuciar a todo el mundo", insistió el hombre de 45 años."Durante los meses que estuvimos saliendo, la relación con ella fue muy buena. Pero apareció el padre de una de las nenas de ella, un santafesino de apellido Gómez, y todo cambió. Juntos decidieron ir a denunciarme en Tribunales. Dijo que yo la golpeaba, que la violaba", rememoró Palma.Según consta en el expediente judicial por el cual el hombre fue condenado, éste golpeó a Lescano en el rostro y en diferentes partes del cuerpo, mientras le decía que "le había hecho el bebé a la fuerza y a la fuerza se lo iba a sacar"; que la atacó con un utensilio de cocina causándole múltiples lesiones; y que la amenazó de muerte. Los hechos denunciados se registraron el 23 de febrero de 2017 en el domicilio que Palma compartía con Yanina, ubicado en el Barrio Juan Pablo II de Paraná.En ese sentido, la ex pareja de Lescano aseguró aque demostró que "no eran ciertas" sus declaraciones, pero según se excusó: "Nunca tuve derecho a defensa"."Uno de los testigos dijo que yo había mandado dos hombres armados a amenazarla, el que después también terminó siendo pareja de ella", comentó al respecto."Si la Justicia me hubiera escuchado, las cosas se habrían desenvuelto de otra manera", sostuvo el hombre que, desde hace dos años, pasa sus días en la Unidad Penal Nº1 de Paraná."La Fiscalía se basó en los dichos de ella, y cuando yo quise hablar con la Dra. Ruffati, a ella no le importó, no me quiso escuchar, no me dio oportunidad de nada. Fue injusto, porque según entiendo, ella tuviera que haber sido imparcial y darme la oportunidad de defenderme, pero no. Se me negó el derecho a la defensa", expuso Palma ante Códigos."Ella quedó embarazada y por decisión de Fiscalía y el Copnaf, le hicieron un aborto", rememoró.Además de la denuncia de Lescano, sobre Palma pesaron las acusaciones de dos ex parejas, por hechos registrados en 2013 y 2015.La muerte de una niña de apenas dos años de edad, ocurrida el pasado jueves 8 de febrero en el hospital materno infantil San Roque, conmocionó a la ciudad de Paraná. La causa del deceso, fueron las tremendas lesiones que había sufrido producto de los golpes y agresiones que sufría hace tiempo.El padre de la menor, Miguel Ángel Cristo, de 28 años de edad, fue detenido esa noche, e imputado de "homicidio agravado por el vínculo". El sujeto permanece con prisión preventiva en la cárcel de la capital entrerriana.Cuando Códigos consultó a Palma sobre las declaraciones de Lescano, quien dijo "lamentar" el "no haber tenido el coraje para poder haber hecho algo a tiempo" para evitar la muerte de la pequeña, éste apuntó: "Cómo no iba a saber". Y en ese marco, dijo no creer en sus lágrimas.Respecto de las declaraciones de la familia de Miguel Cristo, los que acusan a Lescano de practicar "brujería", la ex pareja de la madrastra de Nahiara señaló que "ella tiene contacto con un pai brasilero, con gente que se dedica a hacer cosas". En el mismo sentido comentó que "se tatuó a San La Muerte en la espalda".Según Palma, él demostró que las acusaciones de Lescano no eran ciertas, "pero ella dijo que en los últimos meses me puse agresivo". A lo cual comparó: "En su declaración contra Cristo, dice exactamente lo mismo".