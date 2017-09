Condenan a hombre que cometió brutales actos de violencia contra tres ex parejas

Sergio Fabián Palma, de 44 años, fue condenado ayer a la pena de 12 años y 6 meses de prisión por seis violentos hechos cometidos en contexto de violencia de género en perjuicio de tres mujeres con las que, alternativamente, mantuvo relaciones.



En fallo de primera instancia, cuyos fundamentos se conocerán en su totalidad el miércoles 4 de octubre, Palma fue condenado por los delitos de Amenazas y Lesiones leves agravadas, en concurso real, primer hecho; Amenazas, segundo hecho; Abuso sexual con acceso carnal, tercer hecho; Amenazas calificadas, cuarto hecho; Lesiones leves agravadas, quinto hecho; y Sustracción, retención y ocultamiento de persona agravada, sexto hecho, todos en concurso real y consumados en el marco de una situación de Violencia de Género.



Los hechos imputados a Palma, que se dirimieron en una audiencia oral a puertas cerradas, según el orden que le asignó el Ministerio Público Fiscal en su acusación, consistieron en que "el 23 de febrero de 2017, aproximadamente a las 9, en el domicilio que compartía con su pareja YSL, sito en el Barrio Juan Pablo II de Paraná, en oportunidad que la mujer quiso llevar a su pequeño hijo al dispensario, se lo prohibió cerrando la puerta de la vivienda y le advirtió que tuviera cuidado con denunciarlo, que 'la iba a pasar mal', luego de lo cual la agarró del pelo y la llevó al baño de la vivienda donde la tiró contra la pared golpeando su rostro del lado derecho, inmediatamente la golpeó en su lado izquierdo con su mano; la continuó golpeando con una toalla húmeda por todo el cuerpoespecialmente el abdomen mientras le decía que le había hecho el bebé a la fuerza y a la fuerza se lo iba a sacar".



Palma continuó golpeándola con un utensilio de cocina causándole múltiples edemas, equimosis y hematomas. El segundo ocurrió aquel mismo día, alrededor de las 14, luego de que la mujer radicara una denuncia en comisaría decimoquinta en relación al ataque que sufrió durante la mañana.



Según se sostuvo, Palma la llamó por teléfono y tras advertirle que "policías conocidos le avisaron de todo lo que había dicho en la repartición" le dijo "no me digas que es mentira porque es verdad, mirá que ésta vez no te voy a asustar, que pensás que me tiembla el pulso, maté a mi cuñado, piden justicia haciendo marchas en tribunales y estoy en la calle, te pensás que una denuncia tuya me va a meter preso".



El tercer hecho consistió en que Palma, en reiteradas oportunidades, obligó a YSL "mediante intimidación, y en algunas oportunidades mediante fuerza, tanto tomándola de los cabellos como presionando su cuello y/o sus brazos, a mantener relaciones sexuales; manifestándole, frases tales como 'vos sos mi mujer, tenés que hacer lo que yo te diga, te voy a enseñar lo que es una verdadera mujer' y 'viste que se puede, mamita, aunque vos no quieras'".



El cuarto hecho que se le atribuyó en relación a YSL consistió en que algunas veces le colocaba una pistola en la boca y otras en la cabeza, mientras "le advertía 'que no hable, que la bala del 22 corre por toda la cabeza, que con un solo tiro la destruía'".



El quinto hecho, cometido en perjuicio de MEP, ocurrió el 19 de noviembre de 2015, aproximadamente a las 21, cuando recibió un mensaje de la mujer que lo hizo enojar, por lo que llegó hasta la casa de aquella y mientras la mujer estaba en el baño, ingresó y la golpeó con el puño y luego con una cachetada.



El sexto hecho, en perjuicio de LR, ocurrió el 5 de enero de 2013, aproximadamente a las 12, en una casa sita en Barrio 20 de junio. Aquel día y a aquella hora, Palma "ingresó con su Honda Civic hasta el patio delantero y luego al interior de la vivienda donde se encontraba LR, quien fuera su concubina durante un año, junto con sus cuatro hijos menores y su ex cuñado MO.



Ante los presentes, Palma sacó una navaja que colocó en el cuello de la mujer al tiempo que la amenazaba: "¿Preferís esto o lo que pedí prestado y que tengo abajo del asiento del auto?" en referencia a un arma de fuego, la cual luego le exhibió a la víctima, diciéndole "¿querés ésta o querés estar cómo estás?".



Inmediatamente, Palma llevó a la mujer a una pequeña habitación ubicada en el mismo terreno, "donde la encerró y le propinó cachetazos mientras le recriminaba una supuesta relación con MO.



Luego de lo cual permaneció en el domicilio aludido reteniendo a Lucía en contra de su voluntad valiéndose para ello de anuncios tales como 'yo te puedo matar a vos' '¿vos pensás que la policía te va a defender?', y al requerirle ésta que se retirara, Palma previo decirle 'yo me voy a ir, pero vos te tranquilizás, me voy y no vuelvo más, pero esta noche yo me voy a acostar con vos'; acción que llevó a cabo en horas de la noche accediéndola carnalmente en contra de su voluntad en el dormitorio de la vivienda, colocando una navaja debajo de la almohada, retirándose en horas de la mañana del otro día".



En la cárcel

Entre la prueba documental que se incorporó al debate se destacaron los legajos por distintos hechos de violencia contra dos ex parejas del imputado.



Uno de ellos de YSL por una denuncia en trámite ante la Unidad Fiscal de Paraná; otro de la misma víctima, radicado en la el Juzgado de Familia Nº3 por Violencia Familiar; y el último, de MEP, también ante el mismo Juzgado y por el mismo delito que el anterior.



Palma llegó a juicio con prisión preventiva, que cumplía en la Unidad Penal Nº1, medida que se prorrogó hasta que la sentencia quede firme.