Caso Nahiara: Yanina Lescano quiere recuperar a sus hijos

Sobre la condena social

permanece alojada en el pabellón de madres de la Unidad Penal Nº6 de Paraná. Separada de sus cuatro hijos, los que permanecen en una residencia del Copnaf, la mujer de 28 años contó aque, debido a su fe en la religión católica.que"El Ministerio Público Fiscal puede investigar y seguir con su teoría del caso, pero independientemente de eso,porque los dictámenes de especialistas ratifican el daño en la salud de mi asistida", argumentó Patricio Cozzi.Y en esa línea apuntó que "no se haya tomado con cautela el riesgo y daño que se le puedan causar a mi detenida, quien fue víctima de encierro y sometimiento"."En la audiencia del 12 de febrero, el juez rechazó la domiciliaria porque había una medida de protección para los chicos, por ende, no se podía proteger a los chicos y no se justificaba la domiciliaria. Mientras que en el juzgado de Familia se fundamenta la separación de los chicos porque ella está en la cárcel. Es como el huevo y la gallina. Los dos juzgados se fundamentan entre sí", especificó el defensor.Por lo que, según estimó, (la separación de sus hijos) "no puede ser el fundamento el encierro, porque si la jueza dispone que esté con los chicos, el juez le tendría que conceder la domiciliaria"., sintetizó.Desde la cárcel, Lescano reconoció la condena social que pesa sobre ella, denunció las amenazas que recibió desde la muerte de Nahiara, además de los hostigamientos que sufre su familia."Es un hecho horroroso pero hasta el momento, para contra Yanina,, aseguró su abogado defensor."Pareciera que mi defendida es una bruja que embrujó a Cristo, y él asesino a la nena", reprochó Cossy en relación a los dichos de la familia de su pareja. "Es una locura", remarcó., insistió.