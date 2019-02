Caso Nahiara: Lescano habló del "infierno" que vivió y pide investigar "a fondo"

Los días previos a la muerte de Nahiara

Sobre el "infierno" que vivió junto a Cristo

Su estadía en la cárcel y cómo continúa la causa

La muerte de una niña de apenas dos años de edad, ocurrida el pasado jueves 8 de febrero en el hospital materno infantil San Roque, conmocionó a la ciudad de Paraná. La causa del deceso, fueron las tremendas lesiones que había sufrido producto de los golpes y agresiones que sufría hace tiempo.Yanina Lescano decidió este miércoles romper el silencio y aclarar algunas versiones que surgieron sobre la muerte de la menor hija de su pareja. La joven habló en exclusivo con. Quiero que se haga justicia realmente", afirmó al dialogar conEn referencia a lo que se debe "dejar de lado", Lescano mencionó a", remarcó."Hay cosas que no puedo hablar hasta que las diga delante de la Justicia", sostuvo Lescano al ser consultada por Elonce, sobre si fue víctima de violencia de género por parte de su pareja, Miguel Cristo. Sin embargo,, remarcó.Por otra parte, en referencia a la muerte de Nahiara y su imputación en la causa, la joven afirmó: "estoy muy mal y no puedo asimilar lo que pasó. No puedo creer que tratan de lavar las culpas y busquen hacerme culpable de todo a mi de todo lo que pasó", señaló en diálogo con, dijo entre sollozos.Separada de sus hijos, los que permanecen en una residencia del Copnaf, la mujer de 28 años sostuvo en "su verdad" que. "Vivíamos todos encerrados y mis hijos también la pasaron muy mal", indicó.Cuandoconsultó a Lescano qué recuerda del día en el que falleció Nahiara, la mujer acotó que "no puedo hablar de eso todavía" y sólo excusó: "Lo único que me acuerdo de ese día es que él me gritaba, me atacaba de todos lados".Según apuntó Lescano, "el cambio" en las actitudes de Cristo comenzó "a partir de que Nahiara sufrió una quemadura".. Las cosas cambiaron para él, cambiaron para todos", insistió."El cambio fue de un mes para el otro, porque, como dijo la misma madre de él, en Navidad y Fin de Año estábamos bien, teníamos problemas, pero no cómo lo pasó con Nahiara"."La mamá de Miguel contó que el 24 de diciembre, el padrino de Nahiara fue a llevarle regalos y ropa, y dijo que la nena estaba bien. Son los dichos de ellos mismos", se defendió, al tiempo que aseguró desconocer a la familia de Cristo."Una sola vez tuve la oportunidad de cruzarme con su mamá, el día del cumpleaños de Miguel, el 8 de agosto, que fue cuando Nahiara se quedó con nosotros. Esa fue la única oportunidad que tuve de conocer a su mamá y de vista a su hermanas", aseveró., sostuvo. "Apartaron a mi gente de la comunidad, nunca entendí porque tomaron esa decisión de separarlo", destacó. Y en ese sentido, remarcó que a Cristo, esa situación, "le afectaba muchísimo"."Él no los dejaba entrar. Y yo nunca salí a recibirlos", rememoró., se defendió.Respecto de las acusaciones de la familia de Cristo, la mujer respondió que "los padres fueron los que lo echaron y le sacaron las hijas porque a la más grande no la dejaban que lo vea".Lescano, quien estaba embarazada cuando falleció Nahiara, contó que Cristo no le permitía acudir a las consultas médicas, dijo también que se sentía "atemorizada" por las actitudes de su pareja., se defendió."La gente piensa que es fácil estar con una persona que no es normal, que pasa días sin dormir, que se pierde, que uno desconoce de un momento para el otro", refirió Lescano en relación a la convivencia con Cristo."En el tiempo que sucedían las cosas, salía con mi nene más chiquito para todos lados, lo llevaba como rehén para todos lados", indicó."No es fácil, no es solo decirlo. Y encima todos encerrados., aseguró.La mujer, que está acusada de no haber impedido salvar a la beba, supuestamente asesinada a golpes por su padre, manifestó:".Y según señaló, fue ella quien "peleó" con Cristo para que llamara a la Policía, ya que según indicó, "una madre hace hasta lo último".Lescano, quien hace pocos días dio a luz a su cuarta hija, permanece alojada en el pabellón de madres de la Unidad Penal Nº6 de Paraná. "El ambiente que se genera para mí, no es fácil. Acá hay mujeres luchan por tener a sus hijos, y que aparezca una persona como yo acusada de esto..", indicó en relación a la convivencia con las otras internadas. "Acá es imposible", manifestó.La mujer comentó quedebido a su fe en la religión católica: "Es un nombre bíblico y mis otras hijas también tienen nombres así".Respecto de la causa judicial, Lescano señaló que por medio de sus abogados está al tanto de la "difícil" situación judicial que la rodea. "Tengo todo en contra, además de la condena social", manifestó.Y a continuación insistió en señalar a la familia de su pareja. "Si ellos veían que pasaba algo raro, por qué no hicieron nada, por qué no se preocupaban, por qué se quedaron con que él los echaba y nada más", remarcó."Veo que su familia, la comunidad, está buscando limpiar el nombre de él", dijo, al tiempo que se preguntó: "Por qué ahora soy yo la culpable del cambio de él"., apuntó. Asi también denunció que su familia fue amenazada: "A mi mamá le apedrearon la casa, no la dejan vivir tranquila".Finalmente, remarcó que colaborará con el proceso penal. "Quiero que se sepa la verdad, y voy a volver a confiar en la Justicia porque sé que se investigará bien".