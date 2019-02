Caso Nahiara: Apelan preventiva de la madrastra por su estado de vulnerabilidad

Extrema vulnerabilidad

Empeorar la salud

Riesgo procesal

En condiciones

Patricio Cozzi y Ricardo Bordato, defensores de Yanina Soledad Lescano, en la causa caratulada Cristo Miguel Ángel sobre Homicidio agravado, apelaron la resolución del martes 12 de febrero en la que el juez de Garantías N°3, Elvio Garzón,; y la resolución del jueves 14 de febrero, en la que la jueza de Garantías N°1, Marina Barbagelata, ratificó la decisión adoptada por Garzón en la audiencia del 12 de febrero.En su cuestionamiento a ambas resoluciones, la defensa sostuvo que "las consecuencias de este gravamen serían no sólo irreparables, sino que también inmediatas, ya que la resolución aquí recurrida acarrearía sobre la salud, en su aspecto físico y psíquico, tal cual lo establece el informe de las especialistas del Equipo Médico Forense, donde informan que '?, para luego evaluar si psíquicamente se encontraría en condiciones de atravesar las diferentes instancias que un proceso judicial requiere. Todo ello en post de resguardar su salud'. Y siguen '?'".Los defensores vuelven sobre el informe del Equipo Médico Forense que dio a conoceren su edición del 14 de febrero. En este sentido, sostuvieron que "estas consideraciones ponen en evidencia que la decisión cuestionada origina (en el actual estado de la causa)(Examen Mental Obligatorio, artículo 70 Código Procesal Penal (CPP), que no guarda relación inmediata con la persecución penal que se pretende en la presente causa, la cual no entorpecería su curso".En relación a la resolución del 12 de febrero, la defensa interpuso el pedido de revocación fundándolo "y, por no haberse acreditado un riego procesal concreto, sino solo a través de consideraciones abstractas; lo que lleva a concluir en que resulta impensable la posibilidad de riesgo de fuga de mi asistida".En relación a la confirmación de Barbagelata de la resolución de Garzón, los defensores señalaron que "; esto lo digo ya que esta parte solo mencionó que hasta el momento no sabíamos si podía comprender o no los hechos, pero lo que sí sabíamos (todas las partes como así también la jueza), era que hasta el momento (y por su estado crítico)", señalan entre otros argumentos.Al justificar el aludido gravamen irreparable, Cossi y Bordato sostuvieron: "Estamos refiriendo a un gravamen irreparable respecto a derechos fundamentales como los que aquí se advierten, como son la afectación del derecho a la vida, la salud o la integridad física, con reconocimiento en la Constitución Nacional, Tratados Internacionales de DD.HH con Jerarquía Constitucional, reconocidos ampliamente en precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia".