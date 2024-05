Con homenaje y muestra, Cámara Diputados inauguró ciclo Voces de Malvinas

Sociedad Excombatiente recordó que escuchaban a los Hermanos Cuestas en los bombardeos

La Cámara de Diputados realiza, desde este jueves, el ciclo Voces de Malvinas, que quedó formalmente inaugurado con un homenaje al veterano de guerra Héctor Luis Destri. Además, exponen Muestra Estática Malvinas Argentinas.Cabe destacar que el brigadier mayor Héctor Luis Destri, participó durante la guerra de Malvinas y fue jefe de la Base Aérea Militar Malvinas en 1982. La ceremonia se desarrolló sobre calle Alameda y coincidió con el aniversario de la primera acción en combate de la Fuerza Aérea Argentina. Años atrás, Destri fue condecorado con la cruz Honor al Liderazgo en Combate.Desde el Salón de los Pasos Perdidos, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, precisó el homenaje a Destri, y antevaloró que “es una oportunidad única y se pone en valor el sentimiento que tenemos sobre Malvinas y siguiendo el mandato del gobernador, Rogelio Frigerio, de revalorizar nuestra historia y los héroes”.Acto seguido, señaló que “queremos que las cosas sucedan y todos escuchen la historia de este héroe que fue muy importante el rol que tuvo en el archipiélago”.En este marco, Hein destacó que “todos estamos en el camino de la reconstrucción y la reparación de Malvinas, La clase política tenemos la responsabilidad de acercar los puntos de encuentro”.Sobre la Muestra estática de Malvinas, mencionó que “está abierto al público y se desarrolló junto con el Centro de Veteranos de Malvinas. Está bajo la iniciativa de unay ponerla a disposición de la sociedad”.En tanto, el ex combatiente, Destri, sostuvo que “no hay muchas oportunidades, donde un veterano de guerra cuente sus anécdotas. El silencio que hicieron todos para escucharme, me emocionó mucho para poder seguir contando todo”.“Deseo que los chicos siempre obedezcan a maestros, padres e instructores, hasta que tengan la oportunidad de actuar”, aseveró.“La causa de Malvinas siempre estuvo internalizada en chicos y grandes; las Malvinas siempre serán argentinas, aunque en este momento estén usurpadas”, dio cuenta al destacar cuando la Cámara de Diputados otorgo un beneficio económico a los ex combatientes, como los homenajes simbólicos.Finalmente, destacó que la recuperación de Malvinas debe ser por vía diplomática. “El general Galtieri no actuó en este sentido, mandó 12.000 hombres a la guerra a un lugar donde no había ni agua potable, no se enviaron comestibles, y a raíz de eso los aviones Hércules realizaron cientos de vuelos para llevar insumos”.Por su parte, Oscar Eguías, presidente del Centro de Veteranos de Malvinas de Paraná, mencionó que “es la primera vez que se abren las puertas de esta Cámara para los Veteranos y eso es muy importante decirlo”. Asimismo, señaló que “al día de hoy tenemos 65 veteranos, que a pesar de la ley 9216, todavía no cuentan la obra social. Hay mucho que ya están en el ocaso de la vida”.“Convocamos a la sociedad que venga nuestra gente y participe de esta muestra que es muy importante”, cerró.