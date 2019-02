Abuelo de Nahiara: "La pareja de mi hijo hace brujerías"

El padre de Miguel Cristo, el hombre acusado de matar a golpes a su hija Nahiara, de dos años, dialogó con el programa Códigos, de Elonce TV, y contó cómo vive la situación.



"Él se cerró con nosotros pero jamás nos imaginamos que iba a pasar esto. Hemos ido varias veces a su casa a querer buscar a mi nieta y él nos decía que no estaba, que estaba durmiendo. Cuando los abuelos de la otra parte iban les decía lo mismo. Nunca sospechamos nada, sino hubiésemos hecho la denuncia", relató.



En ese sentido, manifestó que "su pareja actual es la responsable porque desde que él se juntó con ella cambió. Ella hace brujerías, macumbas. Ella le hizo el daño a él, le puso eso en la cabeza. Miguel no está en sí, está flaco, ha perdido kilos. Cuando estaba con nosotros salía y tomaba con los primos. Quizás tomó droga pero en nuestra casa no, jamás".



"La mamá de Nahiara murió muy jovencita, tenía un tumor. Una vez la operaron pero al tiempo volvió con la enfermedad", recordó.



Sobre su hijo dijo que "lo que hizo no se puede explicar con palabras. Pero su pareja tiene la culpa. Por Facebook ponía cosas de que iba a nacer una criatura y morir la otra, hacía ritos con San La Muerte. Todos los saben porque lo hizo público en sus redes sociales".



Comentó que "a la nena la iba a cuidar una vecina y sino una niñera. Esto podría haberse evitado. No entiendo cómo no avisaron. Tenían hasta lugar para escaparse porque la puerta solo estaba atada con alambres".



"Fui a ver a mi hijo a la cárcel. Le pregunté por qué hicieron eso, pero no me contesta. Le pregunté por qué no me la dieron, no me contestó. Preguntaba por su nueva hija. Yo me siento muy mal. Si hubiera sabido entro con un tanque y la saco a la nena. Pero ellos no sé qué tienen en la cabeza, una brujería. Cuando falleció la nena nació la otra automáticamente", finalizó. Elonce.com