Juicio a Caudana y su banda: Enterraban la droga oculta en baldes de 20 litros

Frente a los jueces Roberto López Arango, Noemí Berros y Lilia Carnero ya pasaron más de 40 testigos que refirieron a la investigación que tiene como acusados a Elvio Gonzalo Gastón Caudana y otras 21 personas, como integrantes de una banda dedicada al narcotráfico en Paraná, Concordia y Federal.Según el cronograma original del juicio, estaba previsto que declaren más de 80 personas en el juicio que tiene como acusados a: Gonzalo Gastón Caudana; su hijo Matías; su pareja Rosalía Sánchez, Walter Miguel Ángel Ramírez; Natalia Soledad Bonasola; Juan Ramón Colliard; Jorge Alberto Rocha; Víctor Hugo Soiloz; Carlos Daniel Gómez; Sonia Edith Taborda; Norma Beatriz Osorio; Sandra Patricia Bernal; Celia María Toledo; Carina Marta Díaz: Patricia Liliana Leiva; Raúl Alberto Holotte; Juan José Martínez; Marcelo Julián Osuna; Alberto Enrique Osuna; Keila Solange Gutiérrez; Agustín Antonio Cabral; y Daián Jesús Matías Navarro.Si bien las partes ya desistieron de la posibilidad de interrogar a algunos y se introducirán sus declaraciones por lectura, aún falta un buen tramo para concluir con la producción de prueba. Desarrollar los alegatos llevará otro tanto, porque hay casi una decena de abogados defensores, más los dos fiscales.Uno de los procedimientos importantes sobre los que se habló este miércoles fue un allanamiento en Concordia, en un campo ubicado sobre la ruta 22, a la salida de la ciudad del citrus.El terreno es de Natalia Bonasola y contiene una vivienda precaria, además de corrales para la cría de animales. Allí los agentes requisaron la casa que, en apariencia estaba deshabitada pero adentro tenía muebles y restos de comida y bebida. Afuera, el suelo de un corral había sido pisoteado por animales pero estaba vacío. En una esquina de la cuadrícula, la tierra estaba más aplanada y había una soga., recordó otro de los testigos que pasó este miércoles por el TOF de Paraná. Sobre ese episodio también se sumó la declaración coincidente de dos policías, publicaRosalía Sánchez es la pareja de Gonzalo Caudana. La mujer quedó involucrada en la causa porque el 8 de octubre de 2016, ella viajaba junto a Caudana a Concordia. Iban en un Wolkswagen UP! y, en los paneles de las puertas traseras llevaban 10,5 kilos de cocaína. El destino era la casa de Natalia Bonasola, donde se supone que la droga sería fraccionada y vendida al menudeo por la concordiense y su pareja, Juan José Martínez.Esa información, entre otros datos como por ejemplo el origen de los panes de cocaína, los costos y calidades, era obtenida por la Delegación Paraná de la Policía Federal, que había empezado a rastrear banditas que vendían droga al menudeo en barrios humildes de la capital entrerriana. Los investigadores obtenían los datos casi en tiempo real, porque habían intervenido varios teléfonos celulares -con la anuencia del juez federal de primera instancia Leandro Ríos- y hacían escuchas directas.A Sánchez la involucraron por acompañar a Caudana a buscar cocaína al por mayor en Buenos Aires, para llevarla a Concordia. Y también porque habría recibido alguna orden de parte de Caudana para guardar dinero de una transacción anterior. O al menos así lo aseguraron algunos policías frente a los jueces en el juicio.Ese 8 de octubre de 2016, los policías federales de Paraná venían siguiendo la marcha de Caudana desde Buenos Aires a Concordia. Decidieron interceptarlo en pleno viaje sobre la Ruta Nacional 18, antes de llegar a Villaguay. Cuando lo hicieron parar, del auto bajó Caudana y Sánchez. Los policías comenzaron a revisar el vehículo pero en principio no encontraron nada. Los relatos indican que era una mañana fresca en la ruta. Sánchez le pidió a uno de los policías que le alcanzara su abrigo porque estaba en el habitáculo. El efectivo tomó la campera en sus manos y antes de entregársela a la mujer le revisó los bolsillos. Ahí encontró un tornillo.Esa pieza fue clave para dar con la droga escondida. "¿De dónde es esto? ¿De dónde es esto?", preguntó el policía con el tornillo en la mano. Así lo contó uno de los testigos civiles que declaró hoy. "Cuando encontraron dónde faltaba ese tornillo, encontraron la droga", agregó. No fue el único testimonio tan preciso y contundente para la acusación. El declarante que siguió contó la misma situación. Incluso se explayó en la prueba de reactivos que se hizo posteriormente. "Se sacaron más de 5 panes y menos de 20. Se acomodaron todos sobre la ruta. Se extrajo un poco del producto y se introdujo en un tubo. Los policías nos explicaron que si se volvía azul era positivo para cocaína", describió. Sobre ese episodio también se sumó la declaración de un policía.También declararon dos personas convocadas por la defensa de Jorge Rocha, de Federal. Según la investigación, Rocha lideraba la venta al menudeo en esa ciudad y era provisto de estupefacientes por Bonasola. Su ex pareja refirió al momento en que la policía irrumpió en su casa y encontraros unos 65.000 pesos. Aseguró que era dinero de ambos y que no estaba escondido, contradiciendo a policías que declararon durante las primeras jornadas del juicio.La mujer subrayó que Rocha trabajaba de remisero y que hacía viajes. "Ese día, cuando llegó la Policía, recién habíamos contado la plata porque él había llegado de un viaje y agregó lo que ganó", aseguró. Cuando los jueces y el fiscal José Ignacio Candioti comenzaron a preguntarle por la versión del imputado -cabe recordar que Rocha dice haber encontrado en la ruta el dinero que le secuestraron-, la mujer respondió que nunca lo escuchó decir tal cosa.En sentido similar testificó un agente inmobiliario. El hombre dijo que Rocha le llevó una pareja de ancianos como compradores de una casa que estaba a la venta en Federal. "Rocha se quedó con una comisión por esa venta. Hoy esa casa debe valer 1 millón y medio y la comisión fue del 3 por ciento", afirmó bajo juramento de decir la verdad.La jornada se completó con declaraciones sobre el allanamiento en Santo Tomé, en la casa familiar de Rosalía Sánchez; y la requisa sobre la vivienda de Natalia Bonasola en Concordia, donde secuestraron dinero y más de un kilo de cocaína.