Ex policía mató a su hijo con TGD e intentó suicidarse

Una ex policía asesinó de dos balazos a su hijo de 10 años, que tenía Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD). Después intentó suicidarse de un tiro en la cabeza. Se encuentra internada en grave estado. El hecho ocurrió en la localidad bonaerense de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría.



Para cometer el crimen y luego intentar matarse, la ex policía usó el arma reglamentaria calibre 9 milímetros de su pareja, un agente del Servicio Penitenciario Federal.



Según informó Télam, la ex policía Natalia Pereyra efectuó dos disparos en el tórax a su hijo, identificado como Zair Duarte Vuarterone, a quien había tenido producto de una relación con una pareja anterior.



Tras el asesinato, la mujer intentó suicidarse de un tiro en la cabeza, aunque sobrevivió y se encuentra internada en grave estado en el hospital Santa Marina de Monte Grande.



De acuerdo a los primeros testimonios obtenidos en el marco de la causa, la ex policía se encontraba en un proceso de depresión y con problemas de pareja.



Fue precisamente su compañero, identificada como el oficial subayudante del SPF Alberto Sicca, quien escuchó los tiros cuando estaba en la casa de su madre, situada en la parte delantera del terreno en el que está también su casa, y fue a ver qué pasaba. Allí encontró al niño ya muerto y a su pareja gravemente herida, por lo que pidió una ambulancia y llamó a la Policía.