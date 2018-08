Crimen de militar retirado: Aseguran que la víctima conocía al asesino

Policiales Encontraron el cuerpo de un hombre atado y golpeado

La Justicia de Gualeguaychú maneja varias informaciones, que surgieron de las distintas declaraciones que el fiscal Sergio Rondoni Caffa tomó durante la tarde, pero ninguna de ellas ha inclinado la balanza para orientar la pesquisa hacia uno o más sospechosos en torno al crimen de José María Romero.El hombre, de 83 años era Teniente Coronel retirado del Ejército,, señala el diarioLa víctima había alquilado hace un año y medio el departamento del primer piso de calle San Martín 368, entre Caseros y Alem. A este lugar llegó luego de vivir por un tiempo en un domicilio de calle Chacabuco 490, que abandonó intempestivamente y sin entregar la llave a sus dueños luego que le robaron 10 medallas de oro y 7 de plata que había conseguido a lo largo de su carrera militar.Este abandono del inmueble originó que los dueños de la vivienda lo demandaran por daños y perjuicios y le reclamaron la deuda contraída por los meses impagos. Romero contrató un abogado y afrontó un juicio civil que perdió.Cuando el letrado llegó al domicilio tocó timbre, pero nadie salió a recibirlo. La puerta estaba abierta y "como desde hacía 10 días no sabía nada de él, decidí pasar", mencionó.Inmediatamente bajó, "sin saber que estaba muerto" y llamó a la Policía para que se desplegara el protocolo de emergencia.Al arribar el primer móvil policial se constató el fallecimiento. No se tardó mucho en percibir que se estaba ante unEl fiscal Sergio Rondoni Caffa y el coordinador del Ministerio Público de Gualeguaychú, Lisandro Beherán, concurrieron al lugar del hecho y fueron quienes brindaron las especificaciones al personal de Criminalística de la Policía para el levantamiento de rastros y fotografiar cada espacio del departamento.. Solo Rondoni Caffa brindó algunas apreciaciones a la prensa a la salida del inmueble, pero tras ello no se escuchó ninguna voz oficial sobre lo acontecido. A partir de allí se inició una búsqueda de la información a través de allegados que permitieron conocer un poco más sobre el hecho.Una testigo vinculada al hombre indicó a El Día que la víctima "era de comentar que tenía dinero", que cobraba una jubilación abultada y "guardaba plata en distintas partes de la casa". Se supo queTambién señaló que Romero, que no tenía propiedades en Gualeguaychú pero recibía ingresos por rentas de inmuebles en otros puntos del país, estaba en tratativas de comprar un terreno en Pueblo Belgrano, y que había una pareja que lo visitaba con intenciones de realizar la transacción.Por otra parte, según trascendió extraoficialmente,, porque según la primera impresión del médico forense Marcelo Benetti, el cuerpo llevaba entre 6 y 8 horas fallecido.Benetti, de gran experiencia como médico legista del Poder Judicial, comprobó a través de la rigidez cadavérica y de la temperatura corporal, que Romero falleció en las primeras horas de la mañana y la causal sería un. Para confirmar todo esto, el cadáver fue trasladado a la Morgue Judicial y hoy a partir de las 9 se realizará la autopsia, que posibilitará tener más detalles sobre lo sucedido con Romero.Para el fiscal Rondoni Caffa, y esta hipótesis se debe a la faltante de dinero dentro del inmueble, que se estima que rondaría los 100 mil pesos. Para los investigadores no hay dudas que la víctima conocía a su asesino y esto se funda en que la puerta de acceso a la vivienda no estaba dañada, por lo que se cree que Romero abrió y le permitió el ingreso a su agresor.