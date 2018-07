Nahir Galarza: "Le tenía que mentir a Fer porque se la agarraba conmigo"

A pocas horas de conocerse la condena, se filtró un nuevo video de la declaración ante la Justicia de Nahir Galarza, la joven imputada por el asesinato de Fernando Pastorizzo.Con voz suave y entre sollozos, Nahir Galarza relató situaciones de gritos, empujones, rotura de cosas y hasta relaciones sexuales violentas.

"Él sabía que yo me veía con otro, pero le molestaba verme con él, no le gustaba", dijo la joven en una de las audiencias por el juicio, que se desarrolla en Gualeguaychú. "Me veía en la calle, me ignoraba y no me saludaba", agregó Nahir.Como en anteriores oportunidades,. Una vez se lo conté para que se diera cuenta que me hacía mal y no porque era víctima", señaló Nahir.