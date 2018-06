Un anciano está muy grave al quemarse accidentalmente el 80% del cuerpo

Un hombre de 84 años se encuentra en grave estado internado en el hospital San Martín de Paraná, luego de que se lo encontrara muy afectado por un incendio que se habría producido en la cocina a gas de su casa.



Lucio Aguilar fue encontrado esta mañana por su cuidadora muy lesionado, tras un incendio que se registró dentro de la cocina de la vivienda, específicamente a en la cocina a gas.



La mujer que cuida al octogenario que vive solo, lo dejó anoche a las 21, y este domingo regresó a la casa cerca de las 9 y lo halló tirado en el piso.

El anciano que padece una disminución visual, -se supone- habría intentado calentar agua en la cocina a gas, y por un hecho aún no determinado, sufrió quemaduras en el 80% del cuerpo.



Si bien se realizaron pericias y se inspeccionó el equipo de gas, no se encontraron elementos para pensar en otra hipótesis, que no sea la del accidente doméstico.



Se cree que el hombre pudo haber prendido la cocina, y la llama haber rozado su ropa y así avanzar al resto del cuerpo, indica Uno.



El llamativo foco ígneo se desplegó en la vivienda de calle Exodo Uruguayo del barrio Los Aromos, en jurisdicción de la comisaría décima.

Fue llevado muy descompensado al hospital San Martín, y tras ser asistido en la guardia se lo derivó con serio riesgo de vida a la unidad de Terapia Intensiva.



La Policía en tanto, trató de comunicarse con los familiares que viven en Buenos Aires. Es así que lograron notificar del suceso a un nieto que habita en la Capital Federal.