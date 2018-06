Filmaron a un profesor mientras robaba a sus alumnos

El video, que se viralizó a través de las redes sociales, reveló al ladrón menos pensado. Según trascendió, los alumnos de 7° año estaban cansados de volver del recreo y descubrir que les habían robado. Entonces uno de ellos, a quien le habían sacado 1400 pesos de su mochila, decidió ocultar una cámara para atrapar al culpable.Pero grande fue su sorpresa cuando vio que el responsable no es otro que el profe de educación física, a quien en el video se lo ve caminando entre los pupitres y revisando una a una las mochilas y camperas.El docente hizo su descargo a través de las redes sociales: "Sé que anda rondando un video en el que se me vincula con un hecho que lamentablemente me da mucha vergüenza. Estoy pasando por un problema personal, ya he pedido disculpas y repararé los daños hechos por mí. Pido disculpas nuevamente a todos los que me conocen, amigos, familia y a todos los que me quieren. Pido disculpas de corazón a todos. Yo no soy mala persona. He cometido un error, que me voy a hacer cargo y ya he hablado con los perjudicados en persona".