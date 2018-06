Cómo está Hernández en la cárcel y la medida tomada por la Policía con Bordeira

Policiales Declararon y quedaron detenidos el concejal Hernández y Griselda Bordeira

La Suboficial Griselda Bordeira fue pasada a situación de revista "pasiva" por la Policía entrerriana. La misma permanece en la cárcel de mujeres de Paraná luego de ser detenida el pasado lunes. Ese mismo día también fueron trasladados a la Unidad Penal de varones de la capital entrerriana el concejal Pablo Hernández y el inspector de tránsito, Alan Viola. Todo esto en el marco de la causa en la que se investigan sus vínculos con la banda narco que lideraba Daniel "Tavi" Celis, causa en la cual también declaró como imputado el intendente, Sergio Varisco., que incluye psicólogos, médicos y asistentes sociales, entre otros.Bordeira se encontraba adscripta a la municipalidad de Paraná y tras ser trasladada a la Unidad Penal N° 6. Allí", informaron desde el Servicio Penitenciario. No obstante, aclararon que. Su abogado defensor ya adelantó ael mismo día de la detención que pedirá que sea eximida de prisión.Por su parte, los otros dos detenidos el lunes, el concejalSegún precisaron desde la Unidad Penal, deben cumplir las mismas normas y actividades que el resto de los reos. "No tienen ningún tipo de beneficio. Tienen la misma rutina que el resto", aclararon.Mientras tanto, en el Concejo Deliberante se analizan los pasos a seguir ante la detención de uno de los integrantes del cuerpo deliberativo., resaltó el concejal del Frente Renovador, Luis Díaz. Consultado sobre el impacto en el HCD de la detención del concejal Hernández, indicó: "No deja de impactar, porque para nosotros, es gente con la cual trabajamos codo a codo, en comisiones, en proyectos, con quien a veces coincidimos y a veces no"."Uno entiende de cuestiones de derecho, y hay gran cantidad de elementos que tiene el juez que no se conocen. Tampoco hay una sanción judicial, sino una reclusión, por la causa procesal, por la causa penal. En cuanto a la dinámica del HCD, "hemos estado tratando de averiguar qué es lo que sucedería, para su reemplazo, porque en principio, no estaría para la próxima sesión del 11 de junio", dijo el edil a radio La Voz."El reemplazo proviene por la renuncia, destitución o fallecimiento. Pero toda medida debe resolverse con el voto unánime de los concejales. Alguien debe solicitar la destitución", sentenció Díaz, quien no obstante opinó que "hasta que se defina la situación, el concejal Hernández debería pedir una licencia".