"La detención es innecesaria", dijo abogado defensor de Bordeira

Policiales Declararon y quedaron detenidos el concejal Hernández y Griselda Bordeira

La funcionaria de Seguridad de la Municipalidad, Griselda Bordeira, debió someterse a indagatoria junto con el intendente, Sergio Varisco, y el concejal Pablo Hernández, en el marco de la causa en la que se investigan las vinculaciones con la banda ligada al narcotráfico.Bordeira salió esposada y con custodia de la Cámara Federal de Apelaciones. Visiblemente conmocionada, subió a la camioneta a las 14.50 para dirigirse hacia la Unidad Pena Nº6 de mujeres de la capital entrerriana.y explicó que "se dictó una orden de arresto sobre mi defendida. Ella declaró una hora, contestó todas las preguntas que el juez Leandro Ríos le hizo y también respondió las que le hizo el Ministerio Público Fiscal. La detención nos parece innecesaria y desproporcionada, ya que Griselda compareció voluntariamente y varias veces ante el mismo juez: en principio como testigo; luego, al tomar conocimiento de un estado de sospecha probable, concretamos una presentación espontánea el viernes anterior a los allanamientos en la Municipalidad".Respecto a los hechos que se le imputan, manifestó que "son formar parte de una organización delictual dedicada al comercio de estupefacientes y que vendría a estar comandada por el señor Daniel Celis, que ya está imputado en la causa por el aterrizaje de la avioneta con los 340 kilos de marihuana el año pasado. Ella aparece como colaboradora y adquiriente, algo que nos sorprende porque fue allanada su vivienda y oficina y no se encontró ni un solo gramo de cocaína".Mientras Varisco, Hernández y Bordeira declaraban, personal de la Policía Federal realizaba un nuevo allanamiento en las oficinas de la Municipalidad Paraná, en la sede de la Tesorería municipal y en otros cuatro edificios municipales.Boris Cohen señaló que solicitará "una exención de prisión hasta que se resuelva la situación procesal, que vendrían a ser estos 10 días hábiles a partir de la última indagatoria. No se dictó prisión preventiva a Bordeira, sino que fue un arresto. Si no prospera este remedio, una vez que se dicte el auto de procesamiento, si lo es con prisión preventiva, apelaremos. Si bien se entiende que puede estar sujeta a proceso, plantearemos que transite el mismo en libertad hasta que haya un juicio plenario".Bordeira no está incomunicada, recibió visitas y también dialogó con sus abogados.