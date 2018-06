Defensa de González dijo "no hay pruebas concretas" que lo liguen con la banda

Policiales Se abstuvieron de declarar los integrantes de la familia Celis

A la tensa y extensa jornada de declaraciones indagatoria del lunes, luego de hacer sus descargos, fueron enviados a la cárcel la subsecretaria de Seguridad, Griselda Bordeira, quien fue trasladada a la UP 6, el concejal de Cambiemos, Pablo Hernández, a la UP 1 y el inspector Alan Viola, quien fue derivado a la cárcel de hombres de Paraná.Ayer, también brindó su declaración indagatoria, Ernesto Ramón González, jefe de la dirección Barrido de la Unidad Municipal Nº 2 de Paraná, aunque el juez ordenó su libertad ambulatoria, con ciertas restricciones.González está acusado de haber comprado drogas, por un monto de 150 mil pesos y de colaborar con la banda de "los Celis".Sus abogados defensores, Patricia Valín y Patricio Cozzi, valoraron la decisión del juez ya que "no hay pruebas concretas" que vinculen a González con la banda, dijeron aGonzález quedó libre. "Se le imputa haber adquirido estupefacientes por este monto (150 mil pesos) y colaborar con la banda investigada. Nuestro defendido se presentó ante el juez y declaró, dio a conocer el trabajo que realiza como jefe de la sección Barrido. Entendemos que las pruebas no eran suficientes para llevar adelante esa imputación. Más allá de que sigue imputado creemos que, con buen criterio, el juez lo dejó en libertad ambulatoria, con algunas restricciones", aseveró Cozzi.En la casa de Luciana Lemos, pareja deEn tanto, aseguró que es "muy evidente que González, siendo jefe de Sección de Barrido, que cobra un sueldo de barrendero, no tiene los medios para hacer semejante adquisición de estupefacientes, por ese elevado monto de dinero". Además aclaró que su defendido "no lleva el apodo `Gonza`".Tres horas duró la declaración de González.Este miércoles declarará Luciana Lemos.