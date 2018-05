Foto: Sobreseyeron a rugbiers que habían sido denunciados por violar a una joven Crédito: Minutoya

Desde los primeros días del mes pasado el fiscal de la causa, Hernán Ríos, había solicitado que los jóvenes dejen de ser investigados entendiendo que no hay elementos de convicción suficientes para que los imputados respondan en un juicio oral por los hechos.



No es la primera vez que el investigador judicial se inclinaba por ese camino, ya que había solicitado el sobreseimiento a mediados del año pasado pero las autoridades judiciales superiores determinaron que realizara algunas pruebas más que pidió el abogado de la joven denunciante, Lucas Lecour.



Ante el último pedido del fiscal, y según publicó el Diario UNO, el letrado planteó algunas nulidades argumentando en líneas generales que muchas pruebas del expediente no fueron valoradas por el magistrado.



Sin embargo, el juez de Garantías David Mangiafico decidió darle la razón al fiscal Hernán Ríos y dictó el sobreseimiento.



Esta medida implica que los acusados dejen de ser investigados y queden desvinculados del expediente, lo que ocurrirá un vez que quede firme ya que el abogado querellante puede apelar ante un tribunal penal colegiado.



En caso que en una instancia superior el representante legal de la joven lograra un fallo favorable, el expediente pasará a manos de otro fiscal que deberá terminar la investigación y decidir si la eleva o no a juicio.



El caso



El 23 de diciembre de 2016, en la Oficina Fiscal N° 15 de Carrodilla, una jugadora de rugby se acercó para denunciar que había sido abusada sexualmente.



En su relato, la joven manifestó que horas antes había acudido a una fiesta en una casa de un barrio privado en Chacras de Coria, donde el plantel de la Unión Rugby de Cuyo (URC) festejaba el campeonato nacional conseguido.



La propiedad en donde se realizaba la fiesta era del mánager del equipo.



Entre ese encuentro de jugadores de distintos clubes de Mendoza, cuatro de ellos fueron imputados tras el avance de la investigación.



También fue formalizado en el expediente el mánager, aunque con una calificación más leve.



Otros dos jugadores también fueron imputados, aunque luego fueron sobreseídos.



En las prendas de ropa de la joven se hallaron rastros de semen que pertenecen a dos de los sospechosos, quienes habían declarado y habían admitido haber tenido relaciones sexuales con la denunciante, aunque dijeron que fueron consentidas.