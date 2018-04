Crimen en el Parque: los imputados acordaron penas en juicio abreviado

No le importaron los cientos de testigos a su alrededor ni las cámaras de vigilancia de la zona. La hipótesis del ajuste de cuentas fue la principal en la investigación que instruyó el fiscal Gervasio Labriola, con el personal de la División Homicidios de la Policía.Varela era amigo de un joven de El Morro, que está enfrentado al muchacho de Puerto Viejo. Unos días antes del luctuoso hecho, estos dos protagonizaron un conflicto y Elías defendió a su amigo, por lo que el otro contrincante habría prometido cobrarse venganza.Tras el hecho fueron detenidos por el hecho Andrés Portillo y Wanda Herrera, los que este miércoles llegaron a juicio abreviado.Corina Beisel, defensora de los imputados, detalló aque. Él confesó en forma incondicionada y aceptó cumplir esa pena", indicó.Por su parte,"Se le iba a requerir a Herrera, si llegaba a un juicio oral y público, era el mismo que se le estaba requiriendo al joven Portillo", afirmó la abogada defensora de Portillo y de Herrera.Intervino el juez Pablo Virgala.

"Mi hijo no salió a buscar la muerte"

Así lo sostuvo Elsa, la madre de Elías Varela, luego del trágico hecho.Elías era uno de los seis hijos de Elsa, el más chico de los varones. "Todos muy compañeros -asegura su madre-. Si Elías ha obrado así es porque yo le enseñé que hay que defender a la familia y si salís con amigos vas y venís con tus amigos"."Era de tener amigos sinceros, no dejaba en banda a nadie. Era un pibe que no se drogaba, no tomaba alcohol, Coca Cola nomás, no tenía vicios. Trabajaba por cuenta propia, arreglaba aires acondicionados, heladeras, motos, autos, y de vez en cuando tenía una changa de pintura", cuenta la madre, y agrega: "Estaba juntando plata para ver si podía ver a su hijita que nació el 11 de noviembre".La familia de Elías está convencida de que los dos imputados "salieron a buscar para matar"."Ella esperó con la moto en marcha para salir, sabía lo que hacían -asegura Elsa-. Pero yo te puedo asegurar que, había afirmado además.