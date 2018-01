Forenses todavía no pudieron determinar cómo asesinaron a Abril

La ciencia, por ahora, no logra pasar de las sospechas a las certezas en torno a la trágica muerte de la pequeña Abril Alejandra Sosa. Es que a cuatro días de que la criatura de 4 años fuera hallada asesinada dentro de un bolso tirado en un descampado en la ciudad de Córdoba, los estudios forenses no son aún terminantes.Debido al avanzado estado de descomposición en que fue encontrado el cadáver,. Por este motivo, se solicitaron estudios complementarios con un equipo interdisciplinario.De todos modos, a tenor de los resultados preliminares y con las pruebas existentes por ahora,según informó ayer el Ministerio Público Fiscal.La causa recaería en principio en la fiscal de feria Alicia Chirino. Será la cuarta fiscalía que toma el caso en menos de una semana: el domingo estuvo José Mana; el lunes, Claudia Palacios; de martes a jueves, Patricia García Ramírez; y ahora sería Chirino.Por el caso de Abril permanece detenido en la cárcel de Bouwer un vecino de la niña y conocido de su familia: Daniel Alberto Ludueña (35). "Cara de Bolón", como lo conocían en barrio General Bustos, de la ciudad de Córdoba -donde se sospecha que se produjo el crimen- permanece imputado como supuesto autor de homicidio calificado por la alevosía.La presunción de los investigadores es que el sábado último, a las 23, Ludueña habría raptado a la pequeña cuando se encontraba al frente de su casa de calle República al 1400. Luego, en medio de la tormenta, la habría llevado a una pensión donde paraba y que está a 50 metros. Allí, habría abusado de ella para luego darle muerte.Para la anterior fiscal Palacios -la funcionaria García Ramírez evitó hablar con la prensa-, se trató de un ataque cometido por "un pedófilo". Descartó así una supuesta venganza narco, que había trascendido en un principio.De acuerdo con la reconstrucción inicial,. Luego, tras llamar a un taxi el lunes a la madrugada, fue hasta un descampado ubicado a 10 cuadras y dejó el bulto.Los investigadores policiales están convencidos de que Ludueña mantuvo oculto el cuerpo de la pequeña todo un día, mientras en las calles la Policía realizaba la búsqueda. A todo esto, el hombre volvió a la casa de los padres y les dio aliento para que no bajaran los brazos en la búsqueda.El hallazgo del cadáver -ocurrido el lunes a la tarde- se produjo tras un interrogatorio realizado precisamente a Ludueña, mientras permanecía "demorado" en Jefatura. Fuentes oficiales señalaron que el hombre brindó indicaciones específicas.Perros adiestrados marcaron la pieza de su pensión como el último lugar en donde Abril estuvo viva. Allí se le perdió todo rastro.