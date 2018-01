Confesó un detenido por asalto a colonia rural y denunció por apremios

Policiales Asaltaron a una familia de la zona de colonias rurales de Federación

Denuncia por apremios

Se realizó este jueves la audiencia pública en los Tribunales de Chajarí, para uno de los imputados por el robo de una familia de Colonia Ensanche Sauce (una localidad del distrito Mandisoví del departamento Federación) registrada este 1º de enero en horas de la madrugada., en un momento determinado, el acusado, se quebró, levantó la mano y ante la mirada extrañada de su abogado defensor, Ariel Monzón, y del propio Fiscal Larocca, manifestó: "Yo voy a confesar que es lo que realmente pasó".Se trata de Jonathan Martín Velázquez de 24 años, a quien se le aplicó 60 días de prisión preventiva por considerarlo coautor del robo perpetrado en el domicilio de la familia Reniero.En parte de la imputación desarrollada por Larocca, el fiscal adujo que Velázquez le declaró en la indagatoria que llegó a Chajarí con una chica, oriunda de la ciudad, y que ella es quien lo llevó hasta la Terminal donde, según los dichos del imputado, la deja a esta mujer.Al pedir la palabra, Velázquez le manifestó al Juez de Garantías, Dr. Lena, entre sollozos y la voz quebrada: "Lo que pasa es que yo estaba en una situación íntima con esta chica, que es una prostituta que trabaja por aquí, y de pronto aparecieron dos muchachos, me ponen un fierro en la cabeza y me dicen `llévame hasta el Ombú, llévame hasta el Ombú´. Además me dicen `hace caso que nosotros te conocemos y conocemos a tu familia´".De acuerdo a los dichos del acusado, iniciaron el viaje y luego le exigieron que tome la ruta 14 en dirección a Federación. "Yo les decía `no quiero tener problemas con la policía´, por mi situación anterior, pero la chica me decía `hacele caso porque si no te van a tirar un cohetazo´. Es ahí donde entramos rápidamente en la estación de servicio y los dos muchachos y la chica se tiran del auto y desaparecen", relató el imputado.Velázquez le dijo al juez: "Tengo miedo por mi familia, que le hagan algo, tengo una hermana que estudia y tengo miedo que le pase algo".Según publicó, la declaración fue tomada como ampliación de indagatoria y se solicitó que sea agregada al acta correspondiente, como así también, una denuncia por apremios ilegales contra funcionarios de la Comisaría N° 1 de Chajarí, cuestión que según se supo en audiencia, fue pasada vista al médico del Tribunal para la constatación correspondiente y a partir de allí iniciar una causa en ese sentido.Velázquez pidió que sea enviado a Federación para no quedar en las celdas de la Comisaría N° 1, más precisamente, demandó al juez, la posibilidad de cumplir prisión domiciliaria en la en casa de sus padres o en la localidad misionera de San José.Pero el magistrado rechazó el pedido y resolvió 60 días de prisión preventiva a cumplir los primeros 30 en la Departamental Federación y los restantes 30 en la unidad penal a designar.