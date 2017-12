Video de un robo en local comercial de la Peatonal: Piden recuperar sus prendas

El mes de diciembre suele ser muy concurrido para los locales comerciales de la ciudad, especialmente, en la zona céntrica. La cantidad de personas en las calles y en los comercios, facilitan el delito en diferentes lugares y ya se reportó el primer robo en el interior de un local.El robo ocurrió este lunes por la mañana y la mujer realizó la denuncia en la Comisaría Primera de la capital entrerriana.Pero además, la víctima del robo, tuvo la colaboración del local comercial que facilitó la filmación del ilíto, como prueba para concurrir a la sede policial."Estaba en Red Sport con mi esposo y mientras él miraba un par de zapatillas, dejó una bolsa con ropa que habíamos comprado y cuando fue a buscarla, menos de dos minutos después, la bolsa ya no estaba más", relató la mujerCon el video que le facilitaron en el comercio, hizo la denuncia y se esperanzó en que aparezcan las prendas para poder concurrir a su fiesta. Por eso, dio a conocer el video para que la gente la reconozca y recupere su vestimenta."Espero que esta mujer me devuelva la ropa que me robó porque su cara se ve claramente quién es", finalizó Nair que quiere recuperar sus prendas