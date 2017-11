Supuestos pastores umbanda llevaban a un chico a ritual de sanación

Fuentes policiales informaron que este martes, en un operativo de control vehicular en las rutas nacionales 34 y 19, cerca de Rafaela, fue interceptada una pick up Amarok en la que viajaban dos hombres mayores de edad acompañados de un niño. Se procedió a verificar la documentación de los mismos, surgiendo que los dos mayores de edad y también el nene de unos 9 años, tienen domicilio en Córdoba capital. También se determinó que no había ningún vínculo filial entre ellos.



Según señalaron, la madre les entregó al niño para que lo llevaran hasta Santa Fe, donde ambos hombres son pastores de la religión Umbanda. Tenían previsto, de acuerdo a su declaración, someterlo a un "ritual de sanación".



Desde la Central de Emergencias 911 informaron que sobre el menor no pesaba pedido de paradero así como tampoco impedimentos legales sobre los hombres. Luego, se contactó a la titular de sub secretaria de la Niñez en Rafaela, Lorena Adorati, quien interiorizada de los pormenores dispuso, previa consultar al grupo interdisciplinario de la institución, que el menor sea separado de los supuestos pastores, y alojado en compañía del personal especializado en instalaciones del Hospital Ferre de la ciudad de Rafaela.



En este lugar quedó en resguardo hasta que su progenitora, identificada como Alejandra C., se haga presente en las oficinas de la sub secretaría donde le será restituido su niño. (Rosario 3)