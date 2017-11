Casación confirmó las condenas a los autores de dos homicidios

Un poco más de cuatro años debió esperar la familia Kartansián para ver tras las rejas a Daniel Vergara, el condenado por asesinar a balazos a Emanuel, de 20 años, en una emboscada cuando estaban festejando el cumpleaños de su sobrino, en el barrio Anacleto Medina de Paraná. Igual tiempo fue el de la pelea de Víctor Farré para lograr una sentencia firme contra el joven que era menor de edad cuando mató a su hijo Sebastián en la localidad de General Campos. La Cámara de Casación Penal confirmó las condenas a ambos acusados: el primero deberá cumplir 14 años de prisión; el segundo, seis años y seis meses de cárcel.



Ambos crímenes ocurrieron a 225 kilómetros de distancia pero a solo cinco días uno del otro, y encontraron su resolución final casi en el mismo momento. Los vocales Hugo Perotti, Marcela Davite y Marcela Badano rechazaron las quejas planteadas por los defensores de Vergara y del otro condenado, de quien no se divulgó su identidad por ser menor al momento del hecho. De este modo, el peregrinar de ambas familias por los Tribunales de la Provincia concluyó con una respuesta de la Justicia que les lleva algo de tranquilidad.



"Ahora va a poder descansar en paz"



En la noche del 27 de junio de 2013 una balacera en la cortada 1.772 y Los Minuanes, de Paraná, terminó con Emanuel Kartansián muerto de un balazo en el pecho y otros dos jóvenes heridos. La familia estaba festejando el cumpleaños de un niño cuando desde el techo de la vivienda de enfrente un grupo de personas armadas comenzó a dispararles.



En 2016 condenaron a Daniel Vergara como el autor del asesinato de Calengo, a 14 años de prisión. Además, el tribunal ordenó investigar a los cómplices que también participaron de la emboscada mortal.



La defensa de Vergara recurrió el fallo ante Casación y el 1° de noviembre este tribunal rechazó sus planteos y confirmó la condena. El jueves, el hombre fue trasladado a la Unidad Penal N° 1, pero por sufrir una crisis nerviosa fue alojado en el hospital Escuela Salud Mental, con custodia policial.



Jésica Kartansián, hermana de la víctima, peleó muchos años para lograr justicia. Ayer dijo a UNO tras enterarse de la última sentencia: "Ahora mi hermano va a poder descansar en paz".



Un largo camino para lograr la condena



General Campos fue conmocionada por el homicidio de Sebastián Ferré, de 20 años, ocurrido en la madrugada del 22 de junio de 2013. Hubo numerosas movilizaciones en reclamo de Justicia, y para que se termine la droga en la localidad del Departamento San Salvador.



En 2016 la Justicia de Concordia condenó al acusado a seis años y medio de cárcel. Una pena menor a otras debido a que el autor del hecho tenía 17 años cuando apuñaló a la víctima. Sin embargo, el acusado siguió en libertad, con restricciones, mientras el fallo no quedara firme.



El jueves el Tribunal de Casación dio a conocer la sentencia ante la queja interpuesta por la defensa del condenado. Tras valorar las pruebas de la causa, rechazaron el pedido del defensor y confirmó la pena para el joven.



Ahora, si el fallo queda firme en caso de que no se permita la vía de queja ante el Superior Tribunal de Justicia, el condenado deberá ir a la cárcel.

Durante la lucha por justicia, Víctor Ferré, el padre de Sebastián, recibió cartas de apoyo de la monja Marta Pelloni y del papa Francisco.



Uno.