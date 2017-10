Alegatos por el crimen de Micaela: La defensa de Pavón insistió con su inocencia

Policiales Pedirían condena para dos de los acusados por el crimen de Micaela

El abogado Andrés Carbajal, defensor de Néstor Pavón, uno de los imputados por el crimen de Micaela García, señaló durante la jornada de alegatos que continúan manteniendo la inocencia de su cliente "tanto en cuanto al delito de homicidio como el de abuso, inclusive por el encubrimiento que en forma subsidiaria se le imputó".que "se ha acreditado durante el transcurso del debate lo que venimos sosteniendo".Resaltó que "no hay prueba" para condenarlo y puso de relieve que "el mismo fue imputado por los delitos de homicidio y abuso por declaraciones de Wagner quien a su vez señaló que a la primera declaración la hizo drogado. Creemos que de igual manera lo hizo acá".Interrogado acerca de la declaración de Nora González, ex pareja de Sebastián Wagner en torno a un llamado telefónico en el cual se habría solicitado un número telefónico de una amiga de la hija porque Pavón quería tener sexo, el abogado afirmó: "Ella declaró que Wagner se había comunicado con ella mediante un Whatsapp solicitándole el teléfono de la cuñada de la hija para conectarla porque decía que Pavón quería conocerla. No está la prueba material del mensaje y tampoco Pavón se conocía con la chica que supuestamente quería contactarse".