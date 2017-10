"En Gualeguay hay muchísimo miedo" tras el crimen de Micaela

En el marco de los alegatos en el juicio por el crimen de Micaela García, mujeres se apostaron en la plaza de Gualeguay, en inmediaciones de los Tribunales. "La expectativa es que se haga justicia por Micaela y por todas las mujeres que vienen sufriendo. Creemos que se debe realizar una concientización de toda la sociedad", dijo Mónica a"Pensamos que esto no debe quedar en un mal recuerdo, sino que se debe tener conciencia de lo que es el flagelo de la violencia de género", remarcó durante el programaDijo que espera que "los jueces sean más duros con los violadores y que no salgan a la calle, porque a Wagner lo dejó la justicia libre. Hubo días antes denuncias de acoso contra el mismo y la Policía nos las tomó", cuestionó al responsabilizar también al Estado por lo sucedido.Respecto a qué cambió en la ciudad desde el femicidio de Micaela, Mónica fue terminante: "En Gualeguay hay muchísimo miedo. Las chicas ya no quieren salir solas a la calle. Son acompañadas por sus padres. A cualquier van de a dos o tres. Tenemos que salir a luchar para que estas cosas cambien", concluyó.