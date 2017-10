Pedirían condena para dos de los acusados por el crimen de Micaela

El juicio por el brutal crimen de Micaela García, ocurrido en abril pasado en Gualeguay, llega a su fin. Hoy se realizarán los alegatos en el debate oral donde están siendo juzgados Sebastián Wagner, el violador estaba en libertad condicional, su hijastro, Gabriel Otero y el dueño del lavadero de Gualeguay en el que trabajaba, Néstor Pavón.La principal incógnita era si la Fiscalía mantendrá la acusación original contra los tres o le moderará la imputación a alguno.Según trascendió extraoficialmente, la Fiscalía requeriría prisión perpetua tanto para Wagne como para Pavón, en tanto que podría no acusar a Otero, dado que no habría pruebas concluyentes sobre éste.En declaraciones al programade, que se encuentra en Gualeguay, el coordinador de fiscales, Dardo Tortul, afirmó que "habrá acusación", si bien no quiso adelantar detalles de lo que presentará puertas adentro del tribunales.Tras destacar que en los últimos días "hubo un testigo nuevo", Tortul mencionó que durante las audiencias "se escucharon cosas dolorosas; y esperemos estar a la altura de las circunstancias""Todo lo que vamos a hacer esta coordinado con la querella, sin dudas la visión de lo padres de Micaela es una voz importante en todo esto", expresó el coordinador de fiscales.Finalmente, destacó la rapidez con se llevó a cabo el juicio. "Como acusación es importante que estamos en un juicio para formular alegatos. En el término de 5 días, el tribunal estaría en condiciones de emitir veredicto y luego tiene 5 días más para los fundamentos".Micaela García, una estudiante de profesorado educación física de 21 años, desapareció el 1 de abril luego de salir de un boliche de Gualeguay y su cuerpo fue hallado siete días más tarde, con signos de haber sido estrangulada y posiblemente violada.Según la instrucción del caso, la joven fue secuestrada y asesinada en la misma fecha de su desaparición en la camioneta Renault 18 Break perteneciente a Wagner, quien fue detenido días más tarde del hallazgo del cuerpo de la víctima en la localidad bonaerense de Moreno.