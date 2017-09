Wagner dijo que "ya conocía" a Micaela pero no brindó más detalles

Policiales Balance de la primera jornada del juicio por el crimen de Micaela García

Sebastián Wagner dijo que conocía a Micaela García, según su declaración ante el Tribunal de Gualeguay en el juicio por el femicidio de la joven. Así lo informaron los fiscales de la causa, Ignacio Telenta y Dardo Tortul.El día del inicio del juicio, el pasado jueves, Wagner no ofreció más detalles ni indicó dónde o cuándo la había conocido. Tampoco dijo si la espiaba o la seguía porque no respondió a ninguna pregunta.Nora Gonzalez, expareja de Sebastián Wagner y madre de Gabriel Otero, ambos imputados por el femicidio de Micaela García, se presentó este lunes a declarar como testigo en el juicio que se desarrolla en los Tribunales de Gualeguay.Minutos antes de entrar a la sala, la mujer dijo estar "tranquila" y aseguró: "Mi hijo no es culpable y lo que más quiero es que se haga justicia y se sepa la verdad de todas las cosas. Nunca nos imaginamos que íbamos a caer en esto".Wagner es el principal sospechoso del femicidio de la joven estudiante. Otero quedó implicado en el caso por haber lavado el auto que el violador habría utilizado para secuestrar a Micaela.La relación entre ambos imputados era "familiar, nada más", consideró Nora. "No salían juntos a ningún lado. Gabriel se cuidaba mucho, no tenía la plena confianza en él como para salir con él solo", agregó.Asimismo, dijo que la noche que desapareció Micaela, su hijo estaba en su casa, junto a su pareja. "Yo sé bien que se quedó en casa. Siempre lo dije y lo vuelvo a afirmar: mi hijo es inocente", concluyó.