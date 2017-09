Balance de la primera jornada del juicio por el crimen de Micaela García

Policiales Reproches y tensión entre los tres acusados por el crimen de Micaela García

Tras la primera audiencia del juicio por el crimen de Micaela García, que se sustancia en los tribunales de Gualeguay,habló con los fiscales y el abogado de Gastón Otero, uno de los imputados.Respecto a la declaración de Wagner, el fiscal dio cuenta que fue "brindó más detalles de cómo fue ocurriendo este trágico evento y eso es positivo para la fiscalía". Y confirmó que el ya condenado por otras violaciones, acusó a Pavón como el autor del homicidio de Micaela.En cuanto a Pavón, Telenta señaló que "brindó su descargo y marcamos ante el tribunal las contradicciones que para nosotros son importantes. Mantenemos la acusación y creemos que vamos por el buen camino", dijo.Consultado sobre la actitud de Wagner, indicó que "se lo vio sumamente nervioso, se notaba que emocionalmente estaba mal. El leyó su declaración y en un momento dado decidió no declarar más".que "sobre mi defendido no se hizo más fuerte la imputación porque Wagner reconoció con mucho más detalles el hecho, cómo se cometió, sindicó como coautor a Pavón y no mencionó a Otero. Asimismo, cuando mi defendido declaró aceptó preguntas de todas las partes y la fiscalía fue muy breve en cuanto a las preguntas que le hicieron. Estaría con menos peso la imputación para mi defendido, por eso considero que este primer día fue muy favorable para Otero".El debate contra Wagner, Pavón y Otero por el crimen de Micaela García continúa este viernes con la declaración de 10 testigos.