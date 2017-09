Crimen de Micaela: "Los tres participaron, luego se verá su responsabilidad"

El abogado penalista de Gualeguay, Dr. Jorge Impini, querellante en el juicio por el crimen de Micaela García, la joven que fue secuestrada, abusada y estrangulada en abril pasado en esa ciudad, explicó apor qué las audiencias se desarrollan a puertas cerradas."Ellos (por los padres de la joven) priorizaron la cuestión familiar, la honestidad de Micaela que no se publiquen sus cosas", sentenció Impini ante"Ellos trataron de abstraerse del contenido del expediente, hay detalles que no conocen y por ende, no quisieron que se conozcan públicamente", agregó."Ellos esperan que se llegue hasta las últimas consecuencias pero no con los detalles de lo que le hicieron y cuestiones que hacen a la intimidad de Micaela y su familia", comentó al respecto el querellante.Cuando se le consultó al abogado por la calificación que se les otorgó a los tres acusados por "abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causa y femicidio", éste aclaró: "Los tres tuvieron participación, luego se verá la responsabilidad que cada uno de ellos tiene en virtud de sancionarlos con la pena que corresponda".Son juzgados Sebastián Wagner, de 31 años; Néstor Pavón, de 35, el dueño del lavadero en el que trabajaba el principal acusado; y el hijo de la pareja de Wagner, Gabriel Otero, de 21.