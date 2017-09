"Todavía no caí, hay cosas que todavía no entiendo", dijo la madre de Micaela

Este jueves comenzó el juicio por el crimen de Micaela García y por el cual están siendo sometidos a debate Sebastián Wagner de 31 años y con una condena previa por dos violaciones; Néstor Pavón, de 35, el dueño del lavadero en el que trabajaba el violador, y el hijo de la pareja del primero, Gabriel Otero, de 21 años.La familia de la joven pidió que el juicio sea a puertas cerradas para evitar "que se arme un show" en torno a lo que sucedió en Gualeguay en el pasado mes de abril.y afirmó que "hay un antes y un después" en la sociedad tras lo ocurrido con su hija "porque muchas personas que hacían vista gorda a ciertas actitudes, hoy ya no, por lo menos las rechazan o las hablan".Visiblemente conmovida, la mujer contó que todavía "no superó" el hecho de que su hija ya no esté con vida. ". Como madre no entiendo esa violencia, eso que le sucedió. Pero sí se modificaron muchas cosas, hay que superar muchas cosas, como familia tuvimos que replantearnos ciertas cosas y reforzar la parte emocional", indicó Lescano.Finalmente, la madre de la joven asesinada manifestó que "los jóvenes tienen muchas inquietudes, pero muchas veces la gente mayor no le da el espacio suficiente. Tenemos que empezar a escucharlos más a ellos, no es que está todo podrido y hay que apoyarlos en todo aunque a nosotros, los padres, no nos gusten esas cosas que están haciendo".