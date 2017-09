"No queremos que se arme un show" del juicio, dijo el padre de Micaela

Policiales Reproches y tensión entre los tres acusados por el crimen de Micaela García

Néstor García, el padre de Micaela, la joven asesinada en Gualeguay, señaló que hoy asistieron a los Tribunales de aquella ciudad junto a su esposa porque la misma debía declarar ya que fue quien hizo la denuncia por la desaparición de la joven "Vengo a acompañarla", expresó. Luego ya no concurrirán. "Tomamos la decisión como familia de no participar de las audiencias", expresó y ratificó a: "Queremos recordar la vida de Micaela y no como la mataron. No queremos que se arme un show de esto. Hay medios nacionales que en la semana en que la estuvimos buscando actuaron irresponsablemente, con mentiras. Demasiado dolor tenemos para soportar que se arme un circo", manifestó al argumentar los motivos por los cuales no quisieron que el debate sea público.Además, reconoció que "hay muchos detalles que no sabemos y no queremos saber. A esto lo sabe la Fiscalía y nuestro abogado. Incluso, el subconsciente puede jugar en contra. Por ahí algo que serviría para que la condena sea superior no lo preguntan porque se va a mostrar ago que nosotros no queremos saber".Asimismo, "" admitió que "es un momento duro, pero hay que pasarlo para que se haga justicia. No será la situación de los más cómoda" tener cerca a los acusados.Recordó que desde el triste suceso "nos enfocamos mucho en la tarea de la fundación. En involucrarnos en conocer más en detalle la militancia de Micaela. Queremos cumplir el sueño que ella tenía".Acerca del juicio abreviado a Fabián Ehcosor, que aceptó la condena de dos años y seis meses de prisión efectiva por el delito de "encubrimiento agravado", García sostuvo que fue un pedido de la defensa. "Lo analizamos, vimos casos anteriores y decidimos aceptarlo", al tiempo puso de relieve que "dijo algunas cosas que a mi modo de ver complican a Wagner y a Pavón, con lo cual nos pareció positivo y concentrarnos realmente en los que mataron a Mica".