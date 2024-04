Colegios privados de Santa Fe piden sumarse al programa de asistencia perfecta

El premio a la asistencia perfecta anunciada por el gobierno de Santa Fe para los docentes de escuelas públicas santafesinas sigue generando tensiones. A la oposición a la medida planteada por el gremio de los maestros estatales (Amsafé), se sumó el planteo de los apoderados legales de los colegios privados para que se incluya en el programa a sus trabajadores. Este lunes, a las 16, el gobierno provincial volvió a convocar a los gremios para retomar la paritaria y discutir la suba salarial para los próximos meses.



Referentes de las asociaciones que nuclean a las escuelas de gestión privada _laicas y religiosas_ mantuvieron una reunión con las autoridades del Servicio Provincial de Enseñanza Privada (Spep) en relación al anuncio del programa de asistencia perfecta.



El encuentro fue la semana pasada y respondió a un pedido de audiencia de las entidades que representan a los colegios para conocer de primera mano cómo se proyecta implementar el premio a los docentes que no registren inasistencias.



El planteo de los representantes legales de los colegios es que la implementación de esta medida pondrá en disparidad salarial a docentes de escuelas públicas y privadas; ya que si bien el gobierno provincial señala que no se trata de un componente del sueldo, a principio de mes los salarios de una maestra de escuela pública sin inasistencias será mayor al de un educador del sistema privado que no haya recurrido a licencias.



Esa diferencia tendría que ser afrontada por las instituciones educativas, cuyas cuentas no están pasando por el mejor momento por la reducción de la matrícula y por la imposibilidad de aumentar el costo de los aranceles por la complicada realidad económica que atraviesan las familias de los alumnos.



Fuentes que participaron del encuentro señalaron a La Capital que fue la primera reunión donde se abordó la preocupación de las instituciones privadas por la implementación del premio a la asistencia. "Si bien no se trata de un componente del salario, el problema es que en los establecimientos de gestión privada no hay margen para afrontar algo así", explicó el referente de una de las agrupaciones que participaron del encuentro.



"Fue una petición de conocer el contenido del acto administrativo (que establece el pago del premio a la asistencia para los docentes) y lo que el mismo dispone", aportó el vocero de otra organización y evitó dar más precisiones sobre el tema hasta conocer los detalles de la norma.



En la provincia existen unos 850 colegios de gestión privada que albergan 247.396 estudiantes, casi un tercio de la matrícula del sistema educativo. En muchas localidades, estos establecimientos son la única opción educativa.



La reunión de las entidades que representan a estas escuelas fue coincidente con una nota que el Obispado de Venado Tuerto hizo llegar a los representantes legales y equipos directivos de las escuelas privadas para manifestarles su apoyo.



En la nota aseguran que tanto el Consejo Provincial de Educación Católica (Conprodec) como los obispos de la provincia "acompañan las negociaciones respecto al incentivo docente para quienes registran asistencia perfecta, beneficio que el gobierno provincial otorgaría únicamente a las instituciones educativas de gestión estatal".



Y afirma que "a pesar de la resistencia momentánea por parte de las autoridades provinciales para revertir esta situación, Comprodec y nuestros obispos continuarán convocando al diálogo".



El gobierno provincial anunció hace 15 días la implementación del programa asistencia perfecta, con el objetivo de reducir los índices de ausentismo en el sector docente. Se trata de un premio mensual y otro trimestral que implicará que un maestro que se inicia y con un solo cargo, va a percibir $ 57 mil más por mes. Si además tiene asistencia perfecta en el trimestre, se le suma 86 mil. Los gremios docentes criticaron la medida, relacionándola con el presentismo implementado en la provincia en la década del 90.